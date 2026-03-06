“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır

Yüksək səviyyəli hücumçu əldə etməyi hədəfləyən “Fənərbağça” klubu üç əsas oyunçunu hədəfə alıb.
İdman.Biz “Fanatik”ə istinadən bildiri ki, “sarı-göylər” “Barselona” ilə müqaviləsini uzatmayan Robert Levandovski, hələ “Yuventus”la müqavilə imzalamayan Duşan Vlahoviç və “Əl-Hilal” tərəfindən kənarda saxlanılan Darvin Nunyesin vəziyyətini diqqətlə izləyir.
Bildirilir ki, klubun prezidenti Sadettin Saranın may ayında keçiriləcək konqresdə yenidən seçilib-seçilməməsindən asılı olmayaraq, əsas hücumçu ilə bağlı müqaviləni yekunlaşdırmağı və son qərarı növbəti administrasiyaya buraxmamağı planlaşdırır.