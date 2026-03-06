6 Mart 2026
AZ

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Mart 2026 06:05
187
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır

Yüksək səviyyəli hücumçu əldə etməyi hədəfləyən “Fənərbağça” klubu üç əsas oyunçunu hədəfə alıb.

İdman.Biz “Fanatik”ə istinadən bildiri ki, “sarı-göylər” “Barselona” ilə müqaviləsini uzatmayan Robert Levandovski, hələ “Yuventus”la müqavilə imzalamayan Duşan Vlahoviç və “Əl-Hilal” tərəfindən kənarda saxlanılan Darvin Nunyesin vəziyyətini diqqətlə izləyir.

Bildirilir ki, klubun prezidenti Sadettin Saranın may ayında keçiriləcək konqresdə yenidən seçilib-seçilməməsindən asılı olmayaraq, əsas hücumçu ilə bağlı müqaviləni yekunlaşdırmağı və son qərarı növbəti administrasiyaya buraxmamağı planlaşdırır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Tottenhem” Premyer Liqada ardıcıl beş oyunda məğlub olur
04:14
Dünya futbolu

“Tottenhem” Premyer Liqada ardıcıl beş oyunda məğlub olur

Tomas Frankı əvəz edən Tudor Premyer Liqanın ilk üç oyununda uduzub
Messi Ağ Evdə keçirilən mərasimdə Trampla görüşüb
03:15
Dünya futbolu

Messi Ağ Evdə keçirilən mərasimdə Trampla görüşüb

Argentinalı futbolçu Trampın müşayiəti ilə tədbir zalına daxil olub
Fransa Kuboku: “Lans” penaltilərlə mərhələ adlayıb
02:42
Dünya futbolu

Fransa Kuboku: “Lans” penaltilərlə mərhələ adlayıb

“Lans”dan başqa, yarımfinalda “Strasburq”, “Nitsa” və “Tuluza” da yer alır
“Tottenhem” on nəfərlə “Kristal Palas2a məğlub olub
02:11
Dünya futbolu

“Tottenhem” on nəfərlə “Kristal Palas2a məğlub olub - VİDEO

Bu oyundan sonra “Kristal Palas” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 38 xalla 13-cüdü
Türkiyə Kubokunda dörddəbir finalın bütün iştirakçıları məlum oldu
01:57
Dünya futbolu

Türkiyə Kubokunda dörddəbir finalın bütün iştirakçıları məlum oldu

Türkiyə Kubokunun final oyunu mayın 26-da olacaq
Dopinqə görə diskvalifikasiya olunmuş “Çelsi” oyunçusu İngiltərənin yeddinci divizion klubu ilə məşq edir
01:37
Dünya futbolu

Dopinqə görə diskvalifikasiya olunmuş “Çelsi” oyunçusu İngiltərənin yeddinci divizion klubu ilə məşq edir

“Çelsi” iddia edir ki, onun bu məşqlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir