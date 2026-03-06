6 Mart 2026
AZ

Fransa Kuboku: “Lans” penaltilərlə mərhələ adlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Mart 2026 02:42
152
Fransa Kuboku: “Lans” penaltilərlə mərhələ adlayıb

Fransa Kubokunun dörddəbir finalında “Lion” “Lans”ı qəbul edib.

İdman.Biz bildirir ki, Florian Toven 22-ci, Abdallah Sima isə 45-ci dəqiqədə qol vuraraq qonaqları irəli çıxarıblar.

Lakin Artur Masuakunun 64-cü dəqiqədə meydandan qovulması meydan sahiblərinə şans verib. Roman Yaremçuk 67-ci dəqiqədə hesab arasındakı fərqi azaldıb. 90+4-də isə Remi İmber hesabı 2:2 edib. Qonaqlar penaltilər seriyasında 5:4 hesabı ilə qalib gəliblər.

“Lans”dan başqa, yarımfinalda “Strasburq”, “Nitsa” və “Tuluza” da yer alır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Messi Ağ Evdə keçirilən mərasimdə Trampla görüşüb
03:15
Dünya futbolu

Messi Ağ Evdə keçirilən mərasimdə Trampla görüşüb

Argentinalı futbolçu Trampın müşayiəti ilə tədbir zalına daxil olub
“Tottenhem” on nəfərlə “Kristal Palas2a məğlub olub
02:11
Dünya futbolu

“Tottenhem” on nəfərlə “Kristal Palas2a məğlub olub - VİDEO

Bu oyundan sonra “Kristal Palas” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 38 xalla 13-cüdü
Türkiyə Kubokunda dörddəbir finalın bütün iştirakçıları məlum oldu
01:57
Dünya futbolu

Türkiyə Kubokunda dörddəbir finalın bütün iştirakçıları məlum oldu

Türkiyə Kubokunun final oyunu mayın 26-da olacaq
Dopinqə görə diskvalifikasiya olunmuş “Çelsi” oyunçusu İngiltərənin yeddinci divizion klubu ilə məşq edir
01:37
Dünya futbolu

Dopinqə görə diskvalifikasiya olunmuş “Çelsi” oyunçusu İngiltərənin yeddinci divizion klubu ilə məşq edir

“Çelsi” iddia edir ki, onun bu məşqlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur
Türkiyə Kuboku: “Samsunspor” və “Konyaspor”dan qələbə
00:39
Dünya futbolu

Türkiyə Kuboku: “Samsunspor” və “Konyaspor”dan qələbə

“Samsunspor” və “Konyaspor” dörddəbir finala vəsiqə qazanıblar
“Mançester Yunayted” Tonali, Diomande, Ruerson və Andersonla maraqlanır
5 Mart 23:57
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Tonali, Diomande, Ruerson və Andersonla maraqlanır

Ceykobs əmindir ki, “Mançester” komandası yayda sol cinah oyunçusu transfer edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir