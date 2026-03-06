“Tottenhem” Premyer Liqada ardıcıl beş oyunda məğlub olur

“Tottenhem Hotspur” tarixində ilk dəfə ardıcıl 11 Premyer Liqa oyununda qələbə qazana bilməyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Premyer Liqanın 29-cu turunda Miki van de Venin qovulmasından sonra 38-ci dəqiqədən bəri 10 nəfərlə oynayan məşqçi İqor Tudorun komandası evdə “Kristal Palas”a 3:1 hesabı ilə məğlub olub.
“Tottenhem” 28 dekabrda “Kristal Palas”ı 1:0 hesabı ilə məğlub etdikdən sonra qələbə qazana bilməyib. O vaxtdan bəri onlar ardıcıl beş oyun da daxil olmaqla yeddi liqa oyununda uduzub və dörd heç-heçə ediblər. Bu, klub tarixində ilk belə seriyadır.
Tomas Frankı əvəz edən Tudor Premyer Liqanın ilk üç oyununda uduzub.