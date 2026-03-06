6 Mart 2026
Dopinqə görə diskvalifikasiya olunmuş “Çelsi” oyunçusu İngiltərənin yeddinci divizion klubu ilə məşq edir

6 Mart 2026 01:37
103
Daha əvvəl dopinq testindən müsbət nəticə alan “Çelsi”nin ukraynalı yarımmüdafiəçisi Mixail Mudrik, İngiltərənin yeddinci divizion klubu “Aksbric”lə məşq edir.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, “Çelsi” iddia edir ki, onun bu məşqlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur, çünki diskvalifikasiya bunu qadağan edirr.

“Bu, Mudrik və “Aksbric” arasında şəxsi razılaşmadır. O, cəzasından sonra futbol oynayacaq, ona görə də düşünürəm ki, bu, onun üçün xoşbəxt bir vaxtdır. O, yaxşıdır", - deyə “Aksbric” idarə heyətinin sədri Mark Bantok ESPN-ə bildirib.

Ukraynalının son rəsmi oyunu 2024-cü ilin noyabr ayının sonlarında, “Çelsi” 2024/25 Konfrans Liqasının qrup mərhələsində “Haydenhaym”la matçda baş tutub. Mudrik həmin matçda qol vurub.

İdman.Biz
Türkiyə Kubokunda dörddəbir finalın bütün iştirakçıları məlum oldu
01:57
Dünya futbolu

Türkiyə Kubokunun final oyunu mayın 26-da olacaq
Türkiyə Kuboku: “Samsunspor” və “Konyaspor”dan qələbə
00:39
Dünya futbolu

“Samsunspor” və “Konyaspor” dörddəbir finala vəsiqə qazanıblar
“Mançester Yunayted” Tonali, Diomande, Ruerson və Andersonla maraqlanır
5 Mart 23:57
Dünya futbolu

Ceykobs əmindir ki, “Mançester” komandası yayda sol cinah oyunçusu transfer edəcək
“Mançester Siti”nin futbolçusu Bernardo Silva Premyer Liqada hakimlərini tənqid edib
5 Mart 23:41
Dünya futbolu

“Mançester Siti” 29 matçdan 60 xal toplayıb
Laporta və Font “Barselona” prezidentliyinə namizəd kimi qeydə alınıblar
5 Mart 23:10
Dünya futbolu

“Barselona”nın prezident seçkiləri 15 martda keçiriləcək
Alleqrinin “Real Madrid”də görmək istədiyi oyunçuların adları açıqlanıb
5 Mart 22:09
Dünya futbolu

Daha əvvəl bildirilirdi ki, “Real Madrid” cari mövsümün sonundan sonra 58 yaşlı italyan mütəxəssisi yeni baş məşqçisi kimi nəzərdən keçirir

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir