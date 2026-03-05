6 Mart 2026
AZ

“Mançester Yunayted” Tonali, Diomande, Ruerson və Andersonla maraqlanır

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Mart 2026 23:57
90
“Mançester Yunayted” Tonali, Diomande, Ruerson və Andersonla maraqlanır

“Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi Sandro Tonali “Mançester Yunayted”in maraqlandığı oyunçulardan biridir.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə insayder Ben Ceykobs deyib.

Ceykobsun sözlərinə görə, “Mançester Yunayted” Tonalini bəyənir, amma italyan İtaliya klubuna qayıtmağı arzulayır. Bu arada, Seriya A klubları Sandronu transfer etməkdə çətinlik çəkə bilər. Premyer Liqa klubu bundan yararlana bilər.

Ceykobs əmindir ki, “Mançester” komandası yayda sol cinah oyunçusu transfer edəcək. Onların prioritet hədəflərindən biri "RB Leypsiq"in oyunçusu Yann Diomandedir. “Yunayted” bu mövqeyi gücləndirmək üçün xeyli pul xərcləyə bilər.

“Yunayted” həmçinin "Borussiya Dortmund"un müdafiəçisi Julian Ruersonu da izləyir. Klub həmçinin yarımmüdafiəçi Elliot Andersonla da maraqlanır, lakin “Nottingem Forest” hələlik oyunçu üçün qiymət təyin etməyib və onu ucuz satmağı planlaşdırmır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Siti”nin futbolçusu Bernardo Silva Premyer Liqada hakimlərini tənqid edib
5 Mart 23:41
Dünya futbolu

“Mançester Siti”nin futbolçusu Bernardo Silva Premyer Liqada hakimlərini tənqid edib

“Mançester Siti” 29 matçdan 60 xal toplayıb
Laporta və Font “Barselona” prezidentliyinə namizəd kimi qeydə alınıblar
5 Mart 23:10
Dünya futbolu

Laporta və Font “Barselona” prezidentliyinə namizəd kimi qeydə alınıblar

“Barselona”nın prezident seçkiləri 15 martda keçiriləcək
Alleqrinin “Real Madrid”də görmək istədiyi oyunçuların adları açıqlanıb
5 Mart 22:09
Dünya futbolu

Alleqrinin “Real Madrid”də görmək istədiyi oyunçuların adları açıqlanıb

Daha əvvəl bildirilirdi ki, “Real Madrid” cari mövsümün sonundan sonra 58 yaşlı italyan mütəxəssisi yeni baş məşqçisi kimi nəzərdən keçirir
Qətər Finalissimanı təxirə salmaq istəmir
5 Mart 21:54
Dünya futbolu

Qətər Finalissimanı təxirə salmaq istəmir

5 mart cümə axşamı günü Qətər Müdafiə Nazirliyi ölkəyə raket hücumu barədə məlumat verib
FİFA yayımçılara DÇ-2026-da su fasilələri zamanı reklam yayımlamağa icazə verəcək
5 Mart 20:39
Dünya futbolu

FİFA yayımçılara DÇ-2026-da su fasilələri zamanı reklam yayımlamağa icazə verəcək

Dekabr ayında dünya çempionatında hər 45 dəqiqəlik hissənin ortasında üç dəqiqəlik su fasiləsinin tətbiqi elan edilib
Duşan Vlahoviç artıq “Barselona”nı maraqlandırmır
5 Mart 20:23
Dünya futbolu

Duşan Vlahoviç artıq “Barselona”nı maraqlandırmır

Bu mövsüm Vlahoviç bütün yarışlarda 17 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir