“Mançester Yunayted” Tonali, Diomande, Ruerson və Andersonla maraqlanır

“Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi Sandro Tonali “Mançester Yunayted”in maraqlandığı oyunçulardan biridir.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə insayder Ben Ceykobs deyib.
Ceykobsun sözlərinə görə, “Mançester Yunayted” Tonalini bəyənir, amma italyan İtaliya klubuna qayıtmağı arzulayır. Bu arada, Seriya A klubları Sandronu transfer etməkdə çətinlik çəkə bilər. Premyer Liqa klubu bundan yararlana bilər.
Ceykobs əmindir ki, “Mançester” komandası yayda sol cinah oyunçusu transfer edəcək. Onların prioritet hədəflərindən biri "RB Leypsiq"in oyunçusu Yann Diomandedir. “Yunayted” bu mövqeyi gücləndirmək üçün xeyli pul xərcləyə bilər.
“Yunayted” həmçinin "Borussiya Dortmund"un müdafiəçisi Julian Ruersonu da izləyir. Klub həmçinin yarımmüdafiəçi Elliot Andersonla da maraqlanır, lakin “Nottingem Forest” hələlik oyunçu üçün qiymət təyin etməyib və onu ucuz satmağı planlaşdırmır.