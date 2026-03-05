“Mançester Siti”nin futbolçusu Bernardo Silva Premyer Liqada hakimlərini tənqid edib

“Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva 29-cu turda “Nottingem Forest”lə keçirilən İngiltərə Premyer Liqasında hakimliyi tənqid edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
“Düşünürəm ki, bu mövsüm verilən hər bir mübahisəli qərar bizə qarşı olub. Hər biri. Və bu, olduqca məyusedicidir, çünki nəticədə titul uğrunda mübarizədə çox vacibdir.
Əgər Erlinq (Holand) qaçırsa və qapıçı ona dəysə, o, nə edə bilər, sadəcə yoxa çıxsın? Qapıçı sadəcə kiminsə başına dəyə bilər? Topu vurmaz, çünki qapıçı ona tərəf qaçır. Bəs nə olsun, yoxa çıxmalıdır?
Deyərdim ki, növbəti bir neçə həftə ərzində çox şey qazanmayacağıq, amma çox şey itirə bilərik. Beləliklə, bu ay, əlbəttə ki, Liqa Kuboku finalı istisna olmaqla, yarışda qalmağımıza kömək edə bilər. Ayın qalan hissəsi bizə sona qədər qələbə uğrunda mübarizə aparmağa imkan verə bilər, ya da bu, bizi sındıra bilər və biz yalnız bir və ya iki xal uğrunda mübarizə aparacağıq. Ümid edirəm ki, bir ay ərzində dörd yarışın hamısında oynayacağıq”, - deyə ESPN Silvanın sözlərini sitat gətirir.
“Mançester Siti” 29 matçdan 60 xal toplayıb.