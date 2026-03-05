6 Mart 2026
AZ

“Mançester Siti”nin futbolçusu Bernardo Silva Premyer Liqada hakimlərini tənqid edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Mart 2026 23:41
127
“Mançester Siti”nin futbolçusu Bernardo Silva Premyer Liqada hakimlərini tənqid edib

“Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva 29-cu turda “Nottingem Forest”lə keçirilən İngiltərə Premyer Liqasında hakimliyi tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

“Düşünürəm ki, bu mövsüm verilən hər bir mübahisəli qərar bizə qarşı olub. Hər biri. Və bu, olduqca məyusedicidir, çünki nəticədə titul uğrunda mübarizədə çox vacibdir.

Əgər Erlinq (Holand) qaçırsa və qapıçı ona dəysə, o, nə edə bilər, sadəcə yoxa çıxsın? Qapıçı sadəcə kiminsə başına dəyə bilər? Topu vurmaz, çünki qapıçı ona tərəf qaçır. Bəs nə olsun, yoxa çıxmalıdır?

Deyərdim ki, növbəti bir neçə həftə ərzində çox şey qazanmayacağıq, amma çox şey itirə bilərik. Beləliklə, bu ay, əlbəttə ki, Liqa Kuboku finalı istisna olmaqla, yarışda qalmağımıza kömək edə bilər. Ayın qalan hissəsi bizə sona qədər qələbə uğrunda mübarizə aparmağa imkan verə bilər, ya da bu, bizi sındıra bilər və biz yalnız bir və ya iki xal uğrunda mübarizə aparacağıq. Ümid edirəm ki, bir ay ərzində dörd yarışın hamısında oynayacağıq”, - deyə ESPN Silvanın sözlərini sitat gətirir.

“Mançester Siti” 29 matçdan 60 xal toplayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted” Tonali, Diomande, Ruerson və Andersonla maraqlanır
5 Mart 23:57
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Tonali, Diomande, Ruerson və Andersonla maraqlanır

Ceykobs əmindir ki, “Mançester” komandası yayda sol cinah oyunçusu transfer edəcək
Laporta və Font “Barselona” prezidentliyinə namizəd kimi qeydə alınıblar
5 Mart 23:10
Dünya futbolu

Laporta və Font “Barselona” prezidentliyinə namizəd kimi qeydə alınıblar

“Barselona”nın prezident seçkiləri 15 martda keçiriləcək
Alleqrinin “Real Madrid”də görmək istədiyi oyunçuların adları açıqlanıb
5 Mart 22:09
Dünya futbolu

Alleqrinin “Real Madrid”də görmək istədiyi oyunçuların adları açıqlanıb

Daha əvvəl bildirilirdi ki, “Real Madrid” cari mövsümün sonundan sonra 58 yaşlı italyan mütəxəssisi yeni baş məşqçisi kimi nəzərdən keçirir
Qətər Finalissimanı təxirə salmaq istəmir
5 Mart 21:54
Dünya futbolu

Qətər Finalissimanı təxirə salmaq istəmir

5 mart cümə axşamı günü Qətər Müdafiə Nazirliyi ölkəyə raket hücumu barədə məlumat verib
FİFA yayımçılara DÇ-2026-da su fasilələri zamanı reklam yayımlamağa icazə verəcək
5 Mart 20:39
Dünya futbolu

FİFA yayımçılara DÇ-2026-da su fasilələri zamanı reklam yayımlamağa icazə verəcək

Dekabr ayında dünya çempionatında hər 45 dəqiqəlik hissənin ortasında üç dəqiqəlik su fasiləsinin tətbiqi elan edilib
Duşan Vlahoviç artıq “Barselona”nı maraqlandırmır
5 Mart 20:23
Dünya futbolu

Duşan Vlahoviç artıq “Barselona”nı maraqlandırmır

Bu mövsüm Vlahoviç bütün yarışlarda 17 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir