Qətər Finalissimanı təxirə salmaq istəmir

Qətər 27 martda keçirilməsi planlaşdırılan Finalissimanı təxirə salmaqdan imtina edir. Oyun İspaniya və Argentina arasında olacaq.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, jurnalist Qaston Edul bu barədə X sosial media səhifəsində məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, Qətər mövcud kommersiya müqaviləsinə görə Finalissimaya ev sahibliyi etmək planlarını ləğv etmək istəmir. Bu məsələ ilə bağlı yekun qərar gələn həftə veriləcək.
5 mart cümə axşamı günü Qətər Müdafiə Nazirliyi ölkəyə raket hücumu barədə məlumat verib və hücum hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən dəf edilib.
Daha əvvəl Qətər Futbol Assosiasiyasının (QFA) mətbuat xidməti bütün futbol oyunlarının qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındığını açıqlayıb.