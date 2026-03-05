5 Mart 2026
Qətər Finalissimanı təxirə salmaq istəmir

Qətər 27 martda keçirilməsi planlaşdırılan Finalissimanı təxirə salmaqdan imtina edir. Oyun İspaniya və Argentina arasında olacaq.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, jurnalist Qaston Edul bu barədə X sosial media səhifəsində məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, Qətər mövcud kommersiya müqaviləsinə görə Finalissimaya ev sahibliyi etmək planlarını ləğv etmək istəmir. Bu məsələ ilə bağlı yekun qərar gələn həftə veriləcək.

5 mart cümə axşamı günü Qətər Müdafiə Nazirliyi ölkəyə raket hücumu barədə məlumat verib və hücum hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən dəf edilib.

Daha əvvəl Qətər Futbol Assosiasiyasının (QFA) mətbuat xidməti bütün futbol oyunlarının qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındığını açıqlayıb.

Alleqrinin “Real Madrid”də görmək istədiyi oyunçuların adları açıqlanıb
22:09
Dünya futbolu

Alleqrinin “Real Madrid”də görmək istədiyi oyunçuların adları açıqlanıb

Daha əvvəl bildirilirdi ki, “Real Madrid” cari mövsümün sonundan sonra 58 yaşlı italyan mütəxəssisi yeni baş məşqçisi kimi nəzərdən keçirir
FİFA yayımçılara DÇ-2026-da su fasilələri zamanı reklam yayımlamağa icazə verəcək
20:39
Dünya futbolu

FİFA yayımçılara DÇ-2026-da su fasilələri zamanı reklam yayımlamağa icazə verəcək

Dekabr ayında dünya çempionatında hər 45 dəqiqəlik hissənin ortasında üç dəqiqəlik su fasiləsinin tətbiqi elan edilib
Duşan Vlahoviç artıq “Barselona”nı maraqlandırmır
20:23
Dünya futbolu

Duşan Vlahoviç artıq “Barselona”nı maraqlandırmır

Bu mövsüm Vlahoviç bütün yarışlarda 17 oyunda meydana çıxıb
“Çelsi” Pavloviç üçün danışıqlara başlamağa hazırdır
19:53
Dünya futbolu

“Çelsi” Pavloviç üçün danışıqlara başlamağa hazırdır

“Mançester Siti” artıq oyunçuya yaxın insanlarla qeyri-rəsmi danışıqlar aparıb
Beyl karyerasının ən yaxşı məşqçisini açıqlayıb
19:09
Dünya futbolu

Beyl karyerasının ən yaxşı məşqçisini açıqlayıb

Beyl italiyalı məşqçinin rəhbərliyi altında “Real Madrid”də oynayıb
Vitinya PSJ-dən “Real Madrid”ə mümkün transferi ilə bağlı şayiələri şərh edib
18:54
Dünya futbolu

Vitinya PSJ-dən “Real Madrid”ə mümkün transferi ilə bağlı şayiələri şərh edib

Bu mövsüm Vitinya PSJ-də bütün yarışlarda 35 oyun keçirib

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir