Duşan Vlahoviç artıq “Barselona”nı maraqlandırmır

Bir neçə ay əvvəl “Yuventus”un hücumçusu Duşan Vlahoviçin ətrafı ona “Barselona”ya təklif etmişdi. Lakin Kataloniya klubu 26 yaşlı hücumçunu prioritet hesab etmir.
İdman.Biz-in Sport.es-ə istinadən məlumatına görə, bu məsələ ilə bağlı danışıqlar bir neçə həftə əvvəl dondurulub.
Mənbənin məlumatına görə, “blauqrana” hücumlarını gücləndirmək üçün digər variantları araşdırır. Hazırda Vlahoviçin “Barselona”ya keçidi istisna edilib. Serbiyalı hücumçunun özünün “Barselona”ya keçidi prioritet hesab etdiyi və buna görə də bütün digər danışıqları dayandırdığı vurğulanır.
Bu mövsüm Vlahoviç bütün yarışlarda 17 oyunda meydana çıxıb, altı qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.