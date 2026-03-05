5 Mart 2026
Vitinya PSJ-dən “Real Madrid”ə mümkün transferi ilə bağlı şayiələri şərh edib

5 Mart 2026 18:54
PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Vitinya Paris klubundan “Real Madrid”ə mümkün transferi ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl mətbuatda “Los Blancos”un oyunçunu transfer etməkdə maraqlı olduğu, lakin PSJ prezidenti Nasser Əl-Xelayfinin Madrid klubunu gücləndirmək niyyətində olmadığı bildirilirdi.

“Ayrılmaq axmaqlıq olardı. Düşünmürəm ki, bu, mənim üçün ən yaxşı qərar olardı. PSJ-də özümü əla hiss edirəm! İnsanların məni həqiqətən qiymətləndirdiyini hiss edirəm və bu sevgini qazanmışam. Mən burada sevirəm; ailəm də sevir. Komanda fantastikdir və məşqçi inanılmazdır”, - deyə AS Vitinhanın sözlərini sitat gətirir.

Bu mövsüm Vitinya PSJ-də bütün yarışlarda 35 oyun keçirib, altı qol vurub və doqquz məhsuldar ötürmə edib.

