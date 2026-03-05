FİFA yayımçılara DÇ-2026-da su fasilələri zamanı reklam yayımlamağa icazə verəcək

Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) yayımçılara 2026-cı il dünya çempionatı oyunlarının hər yarısında baş verəcək su fasilələri zamanı reklamlara keçməyə icazə verəcək.
İdman.biz bu barədə “The Athletic”ə istinadən bildirir.
Qeyd olunur ki, oxşar təcrübə ABŞ-da basketbol və Amerika futbolunda fasilələr və ya fasilələr zamanı artıq mövcuddur.
Dekabr ayında dünya çempionatında hər 45 dəqiqəlik hissənin ortasında üç dəqiqəlik su fasiləsinin tətbiqi elan edilib. Vurğulanıb ki, bu tədbir oyunçuların rifahı üçün həyata keçirilir və hava şəraitindən asılı olmayaraq tətbiq olunacaq.
2026-cı il dünya çempionatı 11 iyunda başlayacaq.