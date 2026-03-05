5 Mart 2026
Alleqrinin “Real Madrid”də görmək istədiyi oyunçuların adları açıqlanıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Mart 2026 22:09
Alleqrinin “Real Madrid”də görmək istədiyi oyunçuların adları açıqlanıb

“Milan”ın baş məşqçisi Massimiliano Alleqri “Real Madrid”ə çalışdırıcı təyin olunacağı təqdirdə Madrid klubunun rəhbərliyindən hazırkı komandasından iki oyunçu ilə müqavilə imzalamağı xahiş edəcək.

İdman.Biz bu barədə Tuttosport-a istinadən xəbər verir.

Alleqri daha əvvəl “Los Blancos”da oynamış yarımmüdafiəçi Luka Modriçin geri qayıtmasını istəyəcək. Oyunçunun Milan klubu ilə müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı qərar hələ verilməyib. Alleqri 40 yaşlı xorvatiyalı mütəxəssisi meydanda məşqçinin fikirlərini çatdıra bilən biri kimi görür.

İkinci oyunçu Massimilianonun rəhbərliyi altında “Yuventus”da əsas rol oynamış və hazırda “Milan”ın aparıcı oyunçularından biri olan yarımmüdafiəçi Adrien Rabio ola bilər.

Daha əvvəl bildirilirdi ki, “Real Madrid” cari mövsümün sonundan sonra 58 yaşlı italyan mütəxəssisi yeni baş məşqçisi kimi nəzərdən keçirir.

İspaniya çempionatında 26 oyundan sonra “Real Madrid” 60 xala malikdir və turnir cədvəlində “Barselona”dan dörd xal geridə olmaqla ikinci yerdədir.

