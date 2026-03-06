“Tottenhem” on nəfərlə “Kristal Palas2a məğlub olub - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 29-cu turunun “Tottenhem Hotspur” və “Kristal Palas” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
Oyun Londondakı “Tottenhem Hotspur” stadionunda baş tutub. Qonaq komanda 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Ev sahibi komandanın hücumçusu Dominik Solanke 34-cü dəqiqədə hesabı açıb. Birinci hissənin sonlarında “Tottenhem”in müdafiəçisi Miki van de Ven cərimə meydançasında qayda pozuntusuna yol verərək meydandan qovulub. 40-cı dəqiqədə qonaq yarımmüdafiəçi İsmaila Sarr penaltidən hesabı bərabərləşdirib. “Kristal Palas" 45+1 və 45+7-ci dəqiqələrdə Yorgen Strand Larsen və İsmaila Sarrın qolları ilə oyunda qalib gəlib.
Bu oyundan sonra “Kristal Palas” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 38 xalla 13-cü, “Tottenhem Hotspur” isə 29 xalla 16-cı yerdədir.