7 Mart 2026
DÇ-2027: Azərbaycan millisi səfərdə Macarıstanla üz-üzə gələcək

Futbol
Xəbərlər
7 Mart 2026 10:57
114
Bu gün Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığması DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, C Liqasının üçüncü qrupunda yer alan Siyasət Əsgərovun komandası səfərdə Macarıstan millisi ilə qarşılaşacaq.

Görüş Felksutdakı “Panço Arena”da, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da start götürəcək. Görüşü Portuqaliyadan olan baş hakim Filipa Pereyra Kunya idarə edəcək.

Qeyd edək ki, milli seçmə mərhələdəki ilk görüşündə Şimali Makedoniya kollektivi üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanmışdı.

İdman.Biz
