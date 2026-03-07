DÇ-2027: Azərbaycan millisi səfərdə Macarıstanla üz-üzə gələcək

Bu gün Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığması DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, C Liqasının üçüncü qrupunda yer alan Siyasət Əsgərovun komandası səfərdə Macarıstan millisi ilə qarşılaşacaq.
Görüş Felksutdakı “Panço Arena”da, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da start götürəcək. Görüşü Portuqaliyadan olan baş hakim Filipa Pereyra Kunya idarə edəcək.
Qeyd edək ki, milli seçmə mərhələdəki ilk görüşündə Şimali Makedoniya kollektivi üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanmışdı.