Arda Avropada ən dəqiq ötürmə edən futbolçuların ilk üçlüyündə

“Real Madrid” futbol klubunun yarımmüdafiəçisi Arda Güler La Liqanın 27-ci turunda “Selta” ilə oyunda məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 21 yaşlı futbolçu görüşün 11-ci dəqiqəsində Orelyen Tçuameniyə dəqiq qol ötürməsi edib.
Beləliklə, Arda bu mövsüm bütün turnirlər üzrə məhsuldar ötürmələrin sayına görə top-5 çempionatların futbolçuları arasında “Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi Brunu Fernandeşə çatıb.
Avropanın top-5 liqalarının futbolçuları arasında 2025/2026 mövsümündə bütün turnirlər üzrə ən çox assist edən oyunçuları isə bunlardır:
Maykl Olize(“Bavariya”) - 23
Arda Güler(“Real Madrid” - 15
Brunu Fernandeş(“Mançester Yunayted”) - 15