Neymarın aşpazı braziliyalıya qarşı əmək müqaviləsini pozduğuna görə iddia qaldırıb

“Santos”un hücumçusu Neymarın aşpazı braziliyalı futbolçunun əmək müqaviləsini pozduğuna görə məhkəməyə müraciət edib.
İdman.Biz bu barədə Metropoles-ə istinadən xəbər verir.
Nəşrin məlumatına görə, aşpaz futbolçunun malikanəsində gündə orta hesabla 14 saatdan çox işləyib. Bununla da Neymar aşpazın gündə 10 saatdan çox işləməməsini nəzərdə tutan əmək müqaviləsini pozub. O, bəzən braziliyalı dəvət etdiyi 150 qonağa yemək hazırlamaq üçün saat 23:00-dan və ya gecə yarısından sonra qalmağa məcbur olub. O, həmçinin ərzaqları boşaldıb ki, bu da bel problemlərinə və kalça iltihabına səbəb olub.
İddiaçı təxminən 43.000 avro təzminat tələb edir. Bu məbləğə cərimələr, əlavə iş saatları üçün ödəniş, buraxılmış fasilələr, mənəvi zərər üçün kompensasiya, şəxsi xəsarət və tibbi xərclər daxildir.