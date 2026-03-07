7 Mart 2026
“Mançester Yunayted” iki oyunçusunun satışından 80 milyon avro qazanmağı planlaşdırır

7 Mart 2026 08:13
“Mançester Yunayted” bu yay hücumçular Rasmus Hoylund və Markus Reşfordun satışından 80 milyon avro qazanmağı planlaşdırır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Fabrizio Romano YouTube kanalındakı videoda bildirib.

Mənbənin məlumatına görə, “Napoli” artıq Hoylundun icarəsi üçün 6 milyon avro ödəyib. “Mançester Yunayted” İtaliya klubunun danimarkalı oyunçu üçün əlavə 44 milyon avro ödəməsini gözləyir və onlar bundan çox məmnundurlar.

“Barselona”nın da Reşfordu "qırmızı şeytanlar"dan 30 milyon avroya transfer etməsi gözlənilir. Kataloniya klubu artıq hücumçu ilə şəxsi şərtlərlə bağlı razılığa gəlib. Lakin “Mançester Yunayted” və “Barselona” arasında danışıqlar hələ də davam edir.

