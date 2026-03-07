7 Mart 2026
Mauntun “Mançester Yunayted”dəki gələcəyi ilə bağlı mövqeyi açıqlanıb

7 Mart 2026 05:14
258
“Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi Meyson Maunt bu yay klubdan ayrılmaq niyyətində deyil.

İdman.Biz bu barədə Football Insider-ə istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi hələ də “qırmızı şeytanlar”da sübut etməli olduğu çox şeyin olduğunu düşünür. Maunt hazırda formada qalmağa və mövsümün qalan oyunlarında heyətə daxil olmağa diqqət yetirir.

Maunt bu mövsüm bütün turnirlərdə 19 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 32 milyon avrodur.

