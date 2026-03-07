7 Mart 2026
AZ

A Seriyası: “Napoli” “Torino”ya qalib gəlib - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Mart 2026 02:03
58
A Seriyası: “Napoli” “Torino”ya qalib gəlib

İtaliya A Seriyasının 28-ci turunun “Napoli” və “Torino” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun İtaliyanın Neapol şəhərindəki “Dieqo Armando Maradona” stadionunda baş tutub.

Meydan sahibləri 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

“Napoli”nin hücumçusu Alisson Santos hesabı 7-ci dəqiqədə açıb. "Napoli"nin hücumçusu Elif Elmas 68-ci dəqiqədə komandasının üstünlüyünü artırdı. 2Torino”nun yarımmüdafiəçisi Çezare Kasadei 87-ci dəqiqədə bir qolun əvəzini çıxıb.

30 xalla “Torino” hazırda İtaliya yüksək liqasında 14-cü, 56 xalla “Napoli” isə üçüncü yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid” çətinliklə “Selta Viqo”nu məğlub edib
02:17
Dünya futbolu

“Real Madrid” çətinliklə “Selta Viqo”nu məğlub edib - VİDEO

La Liqanın 27 oyunundan sonra “Los Blancos” 63 xalla ikincidir
“Liverpul” “Vulverhempton”u məğlub edərək İngiltərə Kubokunun 1/4 finalına yüksəlib
02:10
Dünya futbolu

“Liverpul” “Vulverhempton”u məğlub edərək İngiltərə Kubokunun 1/4 finalına yüksəlib - VİDEO

Oyun “Molineux Stadium”da (Vulverhempton) baş tutub
“Monako” səfərdə PSJ-ni məğlub edib
01:56
Dünya futbolu

“Monako” səfərdə PSJ-ni məğlub edib - VİDEO

25 oyundan sonra PSJ 57 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Bavariya” Keynsiz “Borussiya Mönhenqladbax”ı darmadağın edib
01:42
Dünya futbolu

“Bavariya” Keynsiz “Borussiya Mönhenqladbax”ı darmadağın edib - VİDEO

Bundesliqanın 25 oyunundan sonra “Bavariya” 66 xalla birincidir
“Arsenal”ın keçmiş oyunçusu: “Çempionşipdə “Tottenhem”lə oynamaq arzusundayam”
01:23
Dünya futbolu

“Arsenal”ın keçmiş oyunçusu: “Çempionşipdə “Tottenhem”lə oynamaq arzusundayam”

İqor Tüdorun komandası 29 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində 16-cı yerdədir
“İnter Mayami”nin sahibi Lionel Messinin klubdakı illik maaşını açıqlayıb
00:05
Dünya futbolu

“İnter Mayami”nin sahibi Lionel Messinin klubdakı illik maaşını açıqlayıb

Messi 2023-cü ildə “İnter Mayami”yə qoşulub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub