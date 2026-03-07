“Barselona” Kot-d'İvuarın müdafiəçisi ilə bağlı sorğu göndərib

“Barselona” Kot-d'İvuarın və “Roma”nın mərkəz müdafiəçisi Evan Obit N'Dikka ilə bağlı məlumat toplamaq üçün ilkin məsləhətləşmələr aparıb.
İdman.Biz-in Sport.es-ə istinadən məlumatına görə, 26 yaşlı oyunçu “blauqrana”nın bir neçə tələbini yerinə yetirir.
Mənbənin məlumatına görə, “Barselona”nın hazırkı marağı məlumat toplamaqla məhdudlaşır; açıq danışıqlar aparılmır.
N'Dikka bu mövsüm bütün yarışlarda 31 oyunda meydana çıxıb və üç qol vurub. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarktdakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.
N'Dikka 2024-cü ildə Kot-d'İvuarla Afrika Millətlər Kubokunu qazanıb.