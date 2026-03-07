7 Mart 2026
AZ

“Barselona” Kot-d'İvuarın müdafiəçisi ilə bağlı sorğu göndərib

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Mart 2026 07:11
164
“Barselona” Kot-d'İvuarın müdafiəçisi ilə bağlı sorğu göndərib

“Barselona” Kot-d'İvuarın və “Roma”nın mərkəz müdafiəçisi Evan Obit N'Dikka ilə bağlı məlumat toplamaq üçün ilkin məsləhətləşmələr aparıb.

İdman.Biz-in Sport.es-ə istinadən məlumatına görə, 26 yaşlı oyunçu “blauqrana”nın bir neçə tələbini yerinə yetirir.

Mənbənin məlumatına görə, “Barselona”nın hazırkı marağı məlumat toplamaqla məhdudlaşır; açıq danışıqlar aparılmır.

N'Dikka bu mövsüm bütün yarışlarda 31 oyunda meydana çıxıb və üç qol vurub. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarktdakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.

N'Dikka 2024-cü ildə Kot-d'İvuarla Afrika Millətlər Kubokunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mauntun “Mançester Yunayted”dəki gələcəyi ilə bağlı mövqeyi açıqlanıb
05:14
Dünya futbolu

Mauntun “Mançester Yunayted”dəki gələcəyi ilə bağlı mövqeyi açıqlanıb

Maunt bu mövsüm bütün turnirlərdə 19 oyunda meydana çıxıb
“Real Madrid” çətinliklə “Selta Viqo”nu məğlub edib
02:17
Dünya futbolu

“Real Madrid” çətinliklə “Selta Viqo”nu məğlub edib - VİDEO

La Liqanın 27 oyunundan sonra “Los Blancos” 63 xalla ikincidir
“Liverpul” “Vulverhempton”u məğlub edərək İngiltərə Kubokunun 1/4 finalına yüksəlib
02:10
Dünya futbolu

“Liverpul” “Vulverhempton”u məğlub edərək İngiltərə Kubokunun 1/4 finalına yüksəlib - VİDEO

Oyun “Molineux Stadium”da (Vulverhempton) baş tutub
A Seriyası: “Napoli” “Torino”ya qalib gəlib
02:03
Dünya futbolu

A Seriyası: “Napoli” “Torino”ya qalib gəlib - VİDEO

56 xalla “Napoli” isə üçüncü yerdədir
“Monako” səfərdə PSJ-ni məğlub edib
01:56
Dünya futbolu

“Monako” səfərdə PSJ-ni məğlub edib - VİDEO

25 oyundan sonra PSJ 57 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Bavariya” Keynsiz “Borussiya Mönhenqladbax”ı darmadağın edib
01:42
Dünya futbolu

“Bavariya” Keynsiz “Borussiya Mönhenqladbax”ı darmadağın edib - VİDEO

Bundesliqanın 25 oyunundan sonra “Bavariya” 66 xalla birincidir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir