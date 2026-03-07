“Sumqayıt” “Karvan-Yevlax”la səfərinə hansı heyətlə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Bu gün Misli Premyer Liqasının 23-cü turu çərçivəsində səfərdə “Karvan-Yevlax”la üz-üzə gələcək “Sumqayıt” oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq.
Bu barədə “kimyaçılar”ın sözçüsü Zaur Xudiyev İdman.Biz-ə məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, komandanın iki futbolçusu cəza, daha iki oyunçusu isə zədə səbəbindən qarşılaşmanı buraxacaq. Belə ki, Aleksandr Ramalinqom və Nikola Ninkoviç cəzalı olduqları üçün Yevlaxdakı matçda iştirak etməyəcəklər. Ronaldo Vaskes və Roi Kehart isə zədə səbəbindən heyətdən kənarda qalıblar.
Qeyd edək ki, bu gün “Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyunu saat 15:00-da start götürəcək.
“Karvan-Yevlax” yeddi xalla turnir cədvəlinin 12 pilləsində yer alır. 31 xala malik “Sumqayıt” isə altıncıdır.