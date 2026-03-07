7 Mart 2026
AZ

Mbappe Madriddə yerləşən barlardan birində aktrisa ilə şən vaxt keçirib

Futbol
Xəbərlər
7 Mart 2026 11:57
110
Mbappe Madriddə yerləşən barlardan birində aktrisa ilə şən vaxt keçirib

İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubunun hücumçusu Kilian Mbappe Madrid şəhərində yerləşən barlardan birində məşhur aktrisa ilə qucaqlaşarkən görünüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AQABABE nəşri məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunur ki, söhbət ispaniyalı aktrisa Ester Ekspozitodan gedir.

Cütlük bir neçə gün əvvəl Madriddəki barlardan birində görüntülənib. Kilian və Ester qucaqlaşır, şən vaxt keçirirdilər.

Qeyd olunur ki, futbolçu ilə aktrisanın cütlük olması rəsmi şəkildə təsdiqlənməsə də, bu barədə şayiələr ilk dəfə 2019-cu ildə yayılıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2027: Azərbaycan millisi səfərdə Macarıstanla üz-üzə gələcək
10:57
Futbol

DÇ-2027: Azərbaycan millisi səfərdə Macarıstanla üz-üzə gələcək

Görüş Felksutdakı “Panço Arena”da, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da start götürəcək
“Sumqayıt” “Karvan-Yevlax”la səfərinə hansı heyətlə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
10:19
Futbol

“Sumqayıt” “Karvan-Yevlax”la səfərinə hansı heyətlə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Oyun bu gün saat 15:00-da start götürəcək
Arda Avropada ən dəqiq ötürmə edən futbolçuların ilk üçlüyündə - VİDEO
09:59
Futbol

Arda Avropada ən dəqiq ötürmə edən futbolçuların ilk üçlüyündə - VİDEO

Ardanın “Selta” ilə oyunda məhsuldar ötürməsi əlamətdar olub
Neymarın aşpazı braziliyalıya qarşı əmək müqaviləsini pozduğuna görə iddia qaldırıb
09:20
Dünya futbolu

Neymarın aşpazı braziliyalıya qarşı əmək müqaviləsini pozduğuna görə iddia qaldırıb

İddiaçı təxminən 43 min avro təzminat tələb edir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Sumqayıt” ilə üz-üzə
09:12
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Sumqayıt” ilə üz-üzə

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
“Mançester Yunayted” iki oyunçusunun satışından 80 milyon avro qazanmağı planlaşdırır
08:13
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” iki oyunçusunun satışından 80 milyon avro qazanmağı planlaşdırır

“Barselona”nın Reşfordu "qırmızı şeytanlar"dan 30 milyon avroya transfer etməsi gözlənilir.

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir