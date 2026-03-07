7 Mart 2026
AZ

“Bavariya” Noyerin zədəsi ilə bağlı açıqlama yayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Mart 2026 20:51
72
“Bavariya” Noyerin zədəsi ilə bağlı açıqlama yayıb

“Bavariya”nın mətbuat xidməti rəsmi saytında qapıçı Manuel Noyerin Almaniya Bundesliqasının 25-ci turunda “Borussiya Mönhenqladbax” üzərində 4:1 hesablı qələbə qazandıqları oyunda sol baldırından zədə aldığını açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, 39 yaşlı dünya çempionu fasilədə əvəzlənib.

Alman nəhəngi açıqlamasında Noyerin müvəqqəti olaraq sıradan çıxdığını vurğulayıb, lakin onun sağalma müddətini dəqiqləşdirməyib.

Noyer bu mövsüm bütün turnirlərdə 29 oyunda meydana çıxıb və 10 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 4 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2027: Azərbaycan millisi səfərdə Macarıstana məğlub olub
21:02
Futbol

DÇ-2027: Azərbaycan millisi səfərdə Macarıstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Komandamız növbəti oyununu aprelin 14-də səfərdə Andorra seçməsinə qarşı keçirəcək
Bundesliqa: “Bayer”lə “Frayburq”dan məhsuldar heç-heçə
20:35
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Bayer”lə “Frayburq”dan məhsuldar heç-heçə

“Bayer Leverkuzen” 44 xalla beşinci yerdədir
“Malyorka” Demiçelisin rəhbərliyi altında ilk matçında heç-heçəyə nail olub
20:14
Dünya futbolu

“Malyorka” Demiçelisin rəhbərliyi altında ilk matçında heç-heçəyə nail olub

“Malyorka” dörd oyunluq məğlubiyyət seriyasına son qoyub
A Seriyası: “Komo” səfərdə “Kalyari”ni məğlub edib
20:05
Dünya futbolu

A Seriyası: “Komo” səfərdə “Kalyari”ni məğlub edib

Qazanılan üç xal “Komo”ya 51 xal toplamağa imkan verib
“Çelsi” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır - Konur
19:46
Dünya futbolu

“Çelsi” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır - Konur

Transfermarkt-ın məlumatına görə, Kevin Şadenin bazar dəyəri 35 milyon avrodur
Alleqri “Real Madrid”in yeni baş məşqçisi ola biləcəyi ilə bağlı şayiələrə cavab verib
19:27
Dünya futbolu

Alleqri “Real Madrid”in yeni baş məşqçisi ola biləcəyi ilə bağlı şayiələrə cavab verib

“Real Madrid” bu yay italyan mütəxəssislə müqavilə bağlamaq üçün üçüncü cəhd edə bilər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir