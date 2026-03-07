“Barselona” heyətini "Tottenhem Hotspur"un müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir - Plettenberq

Hazırda icarə əsasında “Hamburq”da çıxış edən “Tottenhem Hotspur”un müdafiəçisi Luka Vuşkoviç “Barselona”nın marağına səbəb olub.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Florian Plettenberq bu barədə sosial media səhifəsində məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, katalonlar oyunçunu fəal şəkildə izləyir və onu artıq yay transfer hədəfləri siyahısına əlavə ediblər. “Blauqrana”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik Vuşkoviçin oyun keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirir və müqavilə ilə bağlı ilkin danışıqlar artıq aparılıb. “Tottenhem Hotspur” müdafiəçiyə ümid edir və onu gələn yay kluba gətirmək istəyir.
Vuşkoviç bu mövsüm 23 oyunda dörd qol vurub.