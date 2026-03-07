8 Mart 2026
AZ

Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray” “Beşiktaş”ı minimal hesabla məğlub edib - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Mart 2026 23:41
71
Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray” “Beşiktaş”ı minimal hesabla məğlub edib

Türkiyə Superliqasında 25-ci turun iki oyunu baş tutub.

İdman.Biz bildirir “Beşiktaş” “Qalatasaray”la üz-üzə gəlib.

Oyun 1:0 hesabı ilə “Qalatasaray”ın xeyrinə qurtarıb.

Yeganə qolu 39-cu dəqiqədə Viktor Osimhen vurub.

“Qalatasaray” 61 xalla turnir cədvəlində birincidir. “Beşiktaş”ın 46 xalı var.

Turun digər oyununda “İstanbul Başakşehir” “Göztəpə”ni qəbul edib. Matç 2:1 hesabı ilə “Başakşehir”in qələbəsi ilə bitib.

Qoları qaliblərdən Ömər Ali Şahiner (13) və İvan Brniç (69), məğlublardan isə Aleksis Antunes (39) vurublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi” İngiltərə Kubokunda Çempionşip təmsilçisi “Reksem”i məğlub edib
00:42
Dünya futbolu

“Çelsi” İngiltərə Kubokunda Çempionşip təmsilçisi “Reksem”i məğlub edib - YENİLƏNİR + VİDEO

Dörddəbir final oyunlarının püşkatması martın 9-da keçiriləcək
Kristian Kivu “Milan”a qarşı oynaya bilməyəcək oyunçuları açıqlayıb
00:22
Dünya futbolu

Kristian Kivu “Milan”a qarşı oynaya bilməyəcək oyunçuları açıqlayıb

Oyun martın 8-də keçiriləcək
Bundesliqa: “Borussiya Dortmund” “Köln”ə qalib gəlib
00:01
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Borussiya Dortmund” “Köln”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Borussiya Dortmund” 55 xalla Almaniyanın yüksək liqasında ikinci yerdədir
“Atletiko” bol qollu matçda “Real Sosyedad”a qalib gəlib
7 Mart 23:47
Dünya futbolu

“Atletiko” bol qollu matçda “Real Sosyedad”a qalib gəlib - YENİLƏNİR

“Atletiko Madrid” 54 xalla turnir cədvəlində üçüncü yerdədir
A Seriyası: “Atalanta” “Udineze” ilə heç-heçə edib
7 Mart 23:32
Dünya futbolu

A Seriyası: “Atalanta” “Udineze” ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB

“Udineze”nin hazırda 36 xalı var
“Barselona” heyətini "Tottenhem Hotspur"un müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir - Plettenberq
7 Mart 22:44
Dünya futbolu

“Barselona” heyətini "Tottenhem Hotspur"un müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir - Plettenberq

Katalonlar oyunçunu fəal şəkildə izləyir və onu artıq yay transfer hədəfləri siyahısına əlavə ediblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir