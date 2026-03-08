8 Mart 2026
AZ

Ronaldusuz “Əl-Nəsr” “Neom”u məğlub edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 Mart 2026 01:32
104
Ronaldusuz “Əl-Nəsr” “Neom”u məğlub edib

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 25-ci turunun “Əl-Nəsr” və “Neom” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç “Əl-Əvvəl Park” stadionunda (Ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı) baş tutub. Meydan sahibləri 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

Matçda yeganə qolu ev sahibi komandanın müdafiəçisi Məhəmməd Simakan 90+5-ci dəqiqədə vurub.

“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldu əvvəlki turda “Əl-Feyha”ya (3:1) qarşı oyunda zədə alaraq müalicə üçün İspaniyanın Madrid şəhərinə yollanıb.

Səudiyyə Ərəbistanı Premyer Liqasında 25 oyundan sonra “Əl-Nəsr” 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Neom” 32 xalla səkkizinci yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Meyson Qrinvudun penaltidən qolu “Marsel”ə qələbə gətirib
02:15
Dünya futbolu

Meyson Qrinvudun penaltidən qolu “Marsel”ə qələbə gətirib

“Marsel”in 46 xalı var və turnir cədvəlində üçüncü yerdədir
“Mançester Siti” “Nyukasl”ı İngiltərə Kubokundan kənarlaşdırıb
02:07
Dünya futbolu

“Mançester Siti” “Nyukasl”ı İngiltərə Kubokundan kənarlaşdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Dörddəbir final oyunlarının püşkatması martın 9-da keçiriləcək
“Yuventus” A Seriyasının 28-ci turunda “Piza”nı darmadağın edib
01:51
Dünya futbolu

“Yuventus” A Seriyasının 28-ci turunda “Piza”nı darmadağın edib - YENİLƏNİB

“Qoca sinyora” 50 xala malikdir və turnir cədvəlində altıncı yerdədir
“Atletiko”nun idman direktoru Qrizmannı MLS-ə transferi ilə bağlı şayiələrə reaksiya verib
01:19
Dünya futbolu

“Atletiko”nun idman direktoru Qrizmannı MLS-ə transferi ilə bağlı şayiələrə reaksiya verib

Amerika klubu bu yay fransız futbolçu üçün pulsuz transfer üzərində işləyir
Kristian Kivu “Milan”a qarşı oynaya bilməyəcək oyunçuları açıqlayıb
00:22
Dünya futbolu

Kristian Kivu “Milan”a qarşı oynaya bilməyəcək oyunçuları açıqlayıb

Oyun martın 8-də keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir