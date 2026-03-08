8 Mart 2026
AZ

Kristian Kivu “Milan”a qarşı oynaya bilməyəcək oyunçuları açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 Mart 2026 00:22
64
Kristian Kivu “Milan”a qarşı oynaya bilməyəcək oyunçuları açıqlayıb

“İnter”in baş məşqçisi Kristian Kivu İtaliya A Seriyasının 28-ci turunda “Milan”la oyundan əvvəl komandanın kapitanı Lautaro Martinesin fiziki vəziyyəti də daxil olmaqla, oyunçularının fiziki vəziyyəti barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun martın 8-də keçiriləcək.

“Türamla bağlı problemimiz var; onun yüngül qızdırması var və bizimlə məşq etməyib. Ümid edirik ki, o, sabah 100% formada olacaq və komandaya qoşulmağa hazır olacaq. Çalhanoğlu fiziki cəhətdən inkişaf əlamətləri göstərir. Komoda meydanda keçirdiyi bir saat faydalı oldu və onun start heyətində oynamağa hazır olub-olmadığını görəcəyik.
Lautaro Martines sağalmaqdadır və mümkün qədər tez bərpa olunmağa çalışır.

Denzel Dumfris yaxşılaşır. O, “Bodo-Qlimt”ə qarşı bir neçə dəqiqə, Komoda isə təxminən yarım saat oynadı. Aydındır ki, üç aydır ki, oynamır, amma hər gün yaxşılaşır”, - Kivu deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi” İngiltərə Kubokunda Çempionşip təmsilçisi “Reksem”i məğlub edib
00:42
Dünya futbolu

“Çelsi” İngiltərə Kubokunda Çempionşip təmsilçisi “Reksem”i məğlub edib - YENİLƏNİR + VİDEO

Dörddəbir final oyunlarının püşkatması martın 9-da keçiriləcək
Bundesliqa: “Borussiya Dortmund” “Köln”ə qalib gəlib
00:01
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Borussiya Dortmund” “Köln”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Borussiya Dortmund” 55 xalla Almaniyanın yüksək liqasında ikinci yerdədir
“Atletiko” bol qollu matçda “Real Sosyedad”a qalib gəlib
7 Mart 23:47
Dünya futbolu

“Atletiko” bol qollu matçda “Real Sosyedad”a qalib gəlib - YENİLƏNİR

“Atletiko Madrid” 54 xalla turnir cədvəlində üçüncü yerdədir
Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray” “Beşiktaş”ı minimal hesabla məğlub edib
7 Mart 23:41
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray” “Beşiktaş”ı minimal hesabla məğlub edib - VİDEO

“Qalatasaray” 61 xalla turnir cədvəlində birincidir
A Seriyası: “Atalanta” “Udineze” ilə heç-heçə edib
7 Mart 23:32
Dünya futbolu

A Seriyası: “Atalanta” “Udineze” ilə heç-heçə edib - YENİLƏNİB

“Udineze”nin hazırda 36 xalı var
“Barselona” heyətini "Tottenhem Hotspur"un müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir - Plettenberq
7 Mart 22:44
Dünya futbolu

“Barselona” heyətini "Tottenhem Hotspur"un müdafiəçisi ilə gücləndirmək istəyir - Plettenberq

Katalonlar oyunçunu fəal şəkildə izləyir və onu artıq yay transfer hədəfləri siyahısına əlavə ediblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir