Kristian Kivu “Milan”a qarşı oynaya bilməyəcək oyunçuları açıqlayıb

“İnter”in baş məşqçisi Kristian Kivu İtaliya A Seriyasının 28-ci turunda “Milan”la oyundan əvvəl komandanın kapitanı Lautaro Martinesin fiziki vəziyyəti də daxil olmaqla, oyunçularının fiziki vəziyyəti barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun martın 8-də keçiriləcək.
“Türamla bağlı problemimiz var; onun yüngül qızdırması var və bizimlə məşq etməyib. Ümid edirik ki, o, sabah 100% formada olacaq və komandaya qoşulmağa hazır olacaq. Çalhanoğlu fiziki cəhətdən inkişaf əlamətləri göstərir. Komoda meydanda keçirdiyi bir saat faydalı oldu və onun start heyətində oynamağa hazır olub-olmadığını görəcəyik.
Lautaro Martines sağalmaqdadır və mümkün qədər tez bərpa olunmağa çalışır.
Denzel Dumfris yaxşılaşır. O, “Bodo-Qlimt”ə qarşı bir neçə dəqiqə, Komoda isə təxminən yarım saat oynadı. Aydındır ki, üç aydır ki, oynamır, amma hər gün yaxşılaşır”, - Kivu deyib.