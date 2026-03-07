Alleqri “Real Madrid”in yeni baş məşqçisi ola biləcəyi ilə bağlı şayiələrə cavab verib

“Milan”ın baş məşqçisi Massimiliano Alleqri “Real Madrid”ə təyinatı ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, daha əvvəl “Corriere dello Sport” xəbər vermişdi ki, “Real Madrid” bu yay italyan mütəxəssislə müqavilə bağlamaq üçün üçüncü cəhd edə bilər. Vurğulanırdı ki, “Los Blancos” Alleqriyə yüksək qiymət verir və artıq iki dəfə - 2019 və 2021-ci illərdə onu transfer etməyə yaxın olub.
“Milan”la münasibətim 2027-ci ilə qədər davam edir. Gələcəyim sabahdır. Milanda özümü yaxşı hiss edirəm və çox xoşbəxtəm.
Bu səyahətə yalnız iyul ayında başladıq. Klub gələcək üçün çalışır. Amma məqsədimizə çatana qədər bu günə diqqət yetirməliyik. Hələ heç nəyə nail olmamışıq", - “Football Italia” Alleqridən sitat gətirib.
58 yaşlı məşqçi ötən yaydan “rossoneri”ni idarə edir. A Seriyasının 27 turundan sonra “Milan”ın 57 xalı var və o, ikinci yerdədir.