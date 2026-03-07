7 Mart 2026
“Liverpul” “Nottingem Forest”in müdafiəçisi üçün 80 milyon avro təklif etməyə hazırdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Mart 2026 18:30
“Liverpul” “Nottingem Forest”in 23 yaşlı müdafiəçisi Murilyo ilə maraqlanır və onun transferi üçün 80 milyon avro xərcləməyə hazırdır.

İdman.Biz-in “Caught Offside”a istinadən məlumatına görə, bu mövsüm 30 oyunda iştirak edən və iki qol vuran braziliyalı iki ingilis klubunun diqqətini cəlb edib.

Mənbənin məlumatına görə, “Çelsi” də bu transfer pəncərəsində Murilyonu transfer etməyi düşünür. Lakin “Liverpul” İbrahima Konate və Cozef Qomesin zədələrindən sonra müdafiə xəttini gücləndirmək üçün oyunçunu rəqiblərindən almaq niyyətindədir.

Murilyonun “Nottingem”lə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt hazırda müdafiəçini 55 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

