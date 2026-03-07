7 Mart 2026
İngiltərə Kuboku: “Nyukasl” revanş axtarır, “Reksem” öz hekayəsini davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

7 Mart 2026 17:40
İngiltərə Kuboku: “Nyukasl” revanş axtarır, “Reksem” öz hekayəsini davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İngiltərə Kubokunda 1/8 final mərhələsinin oyunları keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, mərhələ “Liverpul”un səfərdə “Vulverhempton”u 3:1 hesabı ilə məğlub edərək ilk olaraq 1/4 finala yüksəlməsi ilə start götürüb. Qalan yeddi qarşılaşma isə 7-9 mart tarixlərində baş tutacaq.

Şənbə gününün ən diqqətçəkən oyunu “Nyukasl”la “Mançester Siti” arasında olacaq. Bu qarşılaşma həm Premyer Liqa təmsilçilərinin dueli, həm də yaxın vaxtda İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalında “şəhərlilər”in 2:0 və 3:1 hesablı qələbələrlə rəqibini mübarizədən kənarlaşdırmasına görə mümkün revanş kimi qiymətləndirilir. Üstəlik, bu komandalar İngiltərə Kubokunda tarixdə artıq 11-ci dəfə üz-üzə gələcəklər.

Digər maraqlı görüş “Reksem”lə “Çelsi” arasında keçiriləcək. Uels klubu 1996/97 mövsümündən sonra ilk dəfə bu mərhələyə yüksəlib və son illərdə aktyorlar Rayan Reynolds və Rob MakElhenni tərəfindən alınmasından sonra İngiltərə futbolunun ən çox müzakirə olunan layihələrindən birinə çevrilib. “Çelsi” isə əvvəlki mərhələdə “Hall Siti”ni 4:0 hesabı ilə darmadağın edib və Pedru Netu həmin oyunda het-trikə imza atıb.

Bu mərhələdə sürpriz gözləyən autsayderlər də var. Liqa 1-də çıxış edən “Mansfild Taun” “Arsenal”ı qəbul edəcək və klub 1974/75 mövsümündən sonra ilk dəfə bu mərhələyə yüksəlib. “Port Veyl” isə 1995/96 mövsümündən bəri ilk dəfə 1/8 finala vəsiqə qazanaraq “Sanderlend”lə qarşılaşacaq.

İngiltərə Kuboku, 1/8 finalın oyunları:

6 mart

“Vulverhempton” – “Liverpul” 1:3

7 mart

“Mansfild Taun” – “Arsenal”

“Reksem” – “Çelsi”

“Nyukasl” – “Mançester Siti”

8 mart

“Fulhem” – “Sauthempton”

“Port Veyl” – “Sanderlend”

“Lids Yunayted” – “Norviç Siti”

9 mart

“Vest Hem” – “Brentford”

