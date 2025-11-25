Azərbaycan Yüksək Liqası: UNEC “Murov Az Terminal”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Murov Az Terminal” UNEC-lə qarşılaşıb.
“Murov Az Terminal”ın idman zalında baş tutan matç qonaqların 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan matçında “Milli Aviasiya Akademiyası” “Azərreyl”i məğlub edib - 3:2.
Tura noyabrın 26-da yekun vurulacaq.
10:21
