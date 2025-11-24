“Karvan-Yevlax”ın yeni baş məşqçisi məlum oldu - YENİLƏNİB + FOTO

“Karvan-Yevlax”ın yeni baş məşqçisi bəlli olub.
İdman.Biz Futbolinfo.az-a istinadla xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi Füzuli Məmmədova tapşırılacaq.
Yevlaxlılar dünən istefaya göndərilən Azər Həşimovun gedişini hələ rəsmən açıqlamayıb. Amma onun əvəzinə Məmmədovun gələcəyi dəqiqdir. Tərəflər danışıqları yekunlaşdırıb və bütün məsələlərdə razılaşıblar.
Füzuli Məmmədov mövsümün qalan hissəsində komandanı Premyer Liqada saxlamağa çalışacaq. Son pilləyə enən “Karvan-Yevlax”ın qış fasiləsində heyətini gücləndirəcəyi gözlənilir.
Vaxtilə qısa müddət “Neftçi”nin də baş məşqçisi olan F.Məmmədov U-15 və U-16 yığmalarında çalışıb. Onun son iş yeri ötən mövsüm I Liqada saxlamağa nail olduğu “Mingəçevir” idi.
Həm A.Həşimovun istefası, həm də F.Məmmədovun təyinatı tezliklə rəsmən açıqlanacaq.
13:55
“Karvan-Yevlax”ın baş məşqçi Azər Həşimov postundan istefa verməyib.
Mütəxəssis mövsümün sonuna qədər işinin öhdəsindən gələ biləcəyini düşünür:
“Mən istefa verməmişəm. “Karvan-Yevlax”la maya qədər müqaviləm var. Bu məsələ ilə bağlı rəhbərliklə görüşmək, müzakirələr etmək, daha sonra qərar vermək lazımdır. Mövsümün sonuna qədər işimin öhdəsindən gələ biləcəyimi düşünürəm”, - deyə o, “Report”a açıqlamasında deyib.
Qeyd edək ki, “Karvan-Yevlax” hazırda beş xalla turnir cədvəlinin sonuncu - 12-ci pilləsində yer alıb.
10:55
Misli Premyer Liqasında daha bir istefa reallaşıb.
İdman.Biz bizim.media-a istinadən xəbər verir ki, XII turdakı ev oyununda “Kəpəz”ə 1:2 hesabı ilə uduzaraq sonuncu pilləyə düşən “Karvan-Yevlax” baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb.
12 oyunda 5 xal toplanılmasını Azər Həşimova bağışlamayıblar.
Mövsümün əvvəlində baş məşqçi postuna təyinat alan elitanın debütantı uğursuzluqda əsas günahkar bilinərək yola salınıb.
Bölgə təmsilçisi ayrılığı bu gün rəsmən açıqlayacaq. Komandanın yeni baş məşqçisinin adına da gün ərzində aydınlıq gələcək.