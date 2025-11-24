24 Noyabr 2025
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: "İndiyədək arxamda kim olub ki?" - YENİLƏNİB

24 Noyabr 2025 13:10
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

“İndi danışmağımın yeri və vaxtı deyil. Rəsmi açıqlama veriləcək, biləcəksiniz. İndi nəsə danışmaq halında deyiləm. 1-2 saata, uzağı günün sonuna qədər hər şey bəlli olacaq”.

Bu sözləri “Neftçi”nin baş məşqçisi postundan istefaya göndərildiyi bildirilən Samir Abasov deyib.

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib:

“Bunu “Neftçi” haqqında yox, ümumi deyirəm. Bu gün kimsə hansısa klubu Premyer Liqada saxlayır, şirin-şirin danışır, hamı onu tərifləməyə başlayırlar. Amma elitadan düşmə təhlükəsi olan komandanı saxlayıb, gələn il avrokuboklara aparan adam barədə heç kim danışmır. Danışmaq istəyənləri də ört-basdır edirlər, danışmağa qoymurlar. Ürəyim ağrıyır. Sadəcə kimə deyim, kim var ki, indiyədək kim olub ki, arxamda? O haldayam ki… “Neftçi” haqda danışmaq istəmirəm. Azərbaycan üçün nə məşqçi, nə mütəxəssis, nə də işləyən lazımdır. Adamın, bir də səni tərifləyənin, danışanın lazımdır”, - deyə o, “teleqraf”a açıqlamasında deyib.

11:10

“Neftçi” baş məşqçisi Samir Abasovu istefaya göndərib.

İdman.Biz “teleqraf”a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb komandanın uğursuz çıxışı olub.

Paytaxt klubunun rəhbərliyi ötən gün Azərbaycan Premyer Liqasının XII turunda evdə “İmişli”yə 2:3 hesablı məğlubiyyətdən sonra 47 yaşlı mütəxəssislə bağlı fikrini qətiləşdirib və müqaviləyə xitam verilib.

Qeyd edək ki, Samir Abasov 2024-cü ilin oktyabrından “Neftçi”nin baş məşqçisi idi. O, daha əvvəl 2020-2022-ci illərdə də “ağ-qaralar”ı çalışdırıb.

