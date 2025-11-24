24 Noyabr 2025
AZ

Azərbaycanın U-18 millisinin toplanış üçün heyəti açıqlanıb

Futbol
Xəbərlər
24 Noyabr 2025 10:25
56
18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının təlim-məşq toplanışı üçün heyəti müəyyənləşib.

İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığma noyabrın 30-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.

U-18-ə dəvət edilən futbolçular:

N. Ad/Soyad Klub
1 Məhdi Həsənov Neftçi
2 Xəqan Şükürov Zirə
3 Nicat Kərimov Qəbələ
4 Murad Qurbanov Zirə
5 Elşən Atakişiyev Neftçi
6 Fərid Cabbarlı Zirə
7 Tuncay Əhmədov -
8 Məhəmmədəli Məmmədov Turan Tovuz
9 Tunar Muradov Turan Tovuz
10 Ramal Abışov EFA
11 Müseyib Bəşirov Qəbələ
12 İlkin Həzizadə Sumqayıt
13 Cavidan Eminov Turan Tovuz
14 Vüsal Kərimov Neftçi
15 Ariz Kərimov Qəbələ
16 Toğrul Haqverdiyev EFA
17 Hüseyn Məmmədov Zirə
18 Nihad İsaqov Kəpəz
19 Nurlan Zeynallı Sumqayıt
20 Tunar Rzayev -
21 Əhliman Suleymanzadə Zirə
22 İmran Suleymanzadə Zirə
23 Emil Usubov Zirə
24 Ruslan Quliyev Kəpəz
25 Nicat Məhərrəmov Neftçi
26 Əlibaba Fətəliyev -
27 Elnur Abdullayev Neftçi
