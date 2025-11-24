24 Noyabr 2025
AZ

AFFA rəsmiləri “Qalatasaray”ın oyununa təyinat alıblar - YENİLƏNİB

Futbol
Xəbərlər
24 Noyabr 2025 12:33
84
AFFA rəsmiləri “Qalatasaray”ın oyununa təyinat alıblar - YENİLƏNİB

AFFA-nın baş katibinin müavini Elçin Məmmədov UEFA tərəfindən təyinat alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin V turu çərçivəsində keçiriləcək “Qalatasaray” (Türkiyə) - “Union” (Belçika) oyununun UEFA matç direktoru (UEFA Venue Director) olacaq.

Qarşılaşma noyabrın 25-də İstanbulda yerləşən “Ali Sami Yen” stadionunda baş tutacaq.

Qeyd edək ki, daha əvvəl AFFA-nın Sosial Ətraf mühit dayanıqlığı üzrə meneceri Kifayət Mustafayeva da eyni oyuna təyinat alıb.

09:40

AFFA-nın Sosial Ətraf mühit dayanıqlığı üzrə meneceri Kifayət Mustafayeva UEFA-dan təyinat alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-dan bildirilib.

O, UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində keçiriləcək “Qalatasaray” (Türkiyə) – “Union” (Belçika) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.

Qarşılaşma noyabrın 25-də İstanbulda yerləşən “Esenler Erokspor” stadionunda təşkil olunacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO
21:34
Futbol

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO

Monteneqrolu futbolçunun Niksa adlı bir oğlu da var
II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru
21:19
Azərbaycan çempionatı

II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru

“Qaradağ Lökbatan” 27 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”
20:05
Azərbaycan futbolu

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

Alessandro Buoncorno yaxşı nəticə əldə edə biləcəklərinə əmindir
Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic
19:51
Dünya futbolu

Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Braziliyalı ildə 30 milyon avro istəyir
Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”
19:36
Dünya futbolu

Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”

“Mançester Siti” 10 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”
19:07
Azərbaycan çempionatı

Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”

Belaruslu qapıçı gərgin məşqlərin nəticəsində qələbə qazanıldığını düşünür
Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV
18:52
Dünya futbolu

Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV

Madrid klubu turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Barselona”dan bir xal öndədir

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq