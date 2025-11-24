24 Noyabr 2025
AZ

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Futbol
Təhlil
24 Noyabr 2025 14:10
132
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində “Napoli” ilə səfər oyunu ərəfəsində bukmekerlər “Qarabağ”ı yenə də aydın şəkildə autsayder rolunda görməkdə davam edirlər.

İdman.Biz-in məlumatına görə, italyan klubunun qələbəsinə qoyulan əmsallar 1.28–1.33 civarında dəyişir, heç-heçəyə 5.5–6.0, “Qarabağ”ın qələbəsinə isə 9.0-11.0 əmsal verilir.

Ehtimal baxımından bu rəqəmlər “Napoli”nin qələbəsi üçün təxminən 70–75 faiz, Azərbaycan çempionunun qələbəsi üçün təxminən 10 faiz, heç-heçə üçün isə 15-18 faiz şans deməkdir.

Maraqlıdır ki, bukmekerlərin qiymətləndirməsinə əsasən, “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki ən az şansı startda “Benfika”ya qarşı keçirilən səfər matçında (3:2) olub. Həmin vaxt Ağdam klubunun qələbəsinə təklif edilən əmsal təxminən 14.50 idi ki, bu da onun uğur qazanma ehtimalının 10 faizdən aşağı olduğunu göstərirdi.

Analitiklərin Azərbaycan komandasına ən yüksək dəyər verdiyi matç isə “Kopenhagen”ə qarşı keçirilmiş ev oyunu idi (2:0). “Qarabağ”ın qələbəsinə təklif edilən əmsallar 2.60–2.70 civarında dəyişirdi ki, bu da təxminən 40 faiz ehtimala uyğun gəlirdi. Həmin qarşılaşmada ağdamlılar favorit statusuna mümkün qədər yaxın idilər.

“Qarabağ” “Atletik” (1:3) ilə Bilbao səfərində və “Çelsi” (2:2) ilə Bakıda keçirildiyi matçlara da autsayder kimi çıxmışdı, lakin Lissabondakı qədər qabarıq deyil. Həmin oyunlarda Ağdam təmsilçisinin qələbəsinə verilən əmsallar 9.00–10.00 civarında olmuşdu ki, bunlar da hazırda “Napoli” ilə oyun öncəsi təklif edilən rəqəmlərə yaxındır.

Beləliklə, Neapol səfəri öncəsi bukmekerlər “Qarabağ”ın qələbə şansını “Benfika” ilə oyundan yüksək, lakin “Kopenhagen”lə ev matçından aşağı qiymətləndirirlər. Bununla yanaşı, Azərbaycan çempionunun cari mövsümdə göstərdiyi nəticələr artıq göstərib ki, hətta belə əmsallar fonunda belə, komandamız istənilən favoritə müqavimət göstərə bilir.

Xatırladaq ki, “Napoli” - “Qarabağ” qarşılaşması noyabrın 25-də, çərşənbə axşamı Neapolda, Dieqo Maradona stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq. Qrup mərhələsinin dörd turundan sonra Qurban Qurbanovun komandası yeddi xalla turnir cədvəlində 15-ci, Antonio Kontenin yetirmələri isə dörd xalla 24-cü yerdə qərarlaşıb.

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO
21:34
Futbol

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO

Monteneqrolu futbolçunun Niksa adlı bir oğlu da var
II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru
21:19
Azərbaycan çempionatı

II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru

“Qaradağ Lökbatan” 27 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”
20:05
Azərbaycan futbolu

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

Alessandro Buoncorno yaxşı nəticə əldə edə biləcəklərinə əmindir
Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic
19:51
Dünya futbolu

Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Braziliyalı ildə 30 milyon avro istəyir
Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”
19:36
Dünya futbolu

Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”

“Mançester Siti” 10 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”
19:07
Azərbaycan çempionatı

Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”

Belaruslu qapıçı gərgin məşqlərin nəticəsində qələbə qazanıldığını düşünür
Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV
18:52
Dünya futbolu

Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV

Madrid klubu turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Barselona”dan bir xal öndədir

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq