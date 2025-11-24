24 Noyabr 2025
Azər Salahlı: "Mənim üçün prinsipiallıq önəmli idi və uduzmaq istəmirdim"

24 Noyabr 2025
“Neftçi”nin fərdi şəkildə yaxşı oynayan oyunçuları var”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında “İmişli”nin futbolçusu Azər Salahlı deyib.

Oyunçu Misli Premyer Liqasının XII turunda sözügedən rəqibi 3:2 hesabı ilə məğlub etdikləri oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb: “Xüsusən yenilənmiş “Neftçi” ilə matç çətin keçdi, amma sonadək xal qazanacağımıza inanırdıq. Qələbə üçün əziyyət çəkdik, amma buna dəyərdi”.

Salahlı sabiq komandasına qalib gəldiklərini xatırladıb: “Bu mövsüm “Neftçi”yə uduzmaq istəmirəm. İkinci oyun geridə qaldı, ilk qarşılaşmada isə heç-heçə qeydə alınmışdı. Mənim üçün prinsipiallıq önəmli idi və uduzmaq istəmirdim. Göstərmək istəyirdim ki, problem məndə deyil. Hər zaman tənqid olunurdum və ümid edirəm ki, problemi tapsalar, həll edəcəklər”.

“Neftçi”nin fərdi şəkildə yaxşı oynayan oyunçuları var. Bunlara qarşı ikinci planda oynamalısan. Şans yarandıqca əks hücumlar və standart vəziyyətlərə bel bağlamalısan. Biz də bundan maksimum istifadə etdik. Qələbə qazandığımız üçün xoşbəxtik”.

Oyunçu “Neftçi”dən ayrıldığı dönəmə də toxunub: “Bunlar artıq geridə qalıb və bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Mən “İmişli”nin futbolçusuyam, amma “Neftçi”də oynamaq mənim üçün böyük fəxr idi. Bu tarixdir. Gələcəkdə ailənə, övladlarına danışmaq üçün böyük qürurdur. “Neftçi”yə uğurlar arzulayıram”.

“Ümumiyyətlə “Neftçi”nin adı, bu komandaya qarşı oynamaq xüsusi bir motivasiyadır”.

Azər Salahlı yaxşı kollektivlərinin olduğunu söyləyib: “Nəticələrimizin yaxşı olması bununla bununla bağlıdır. Ümid edirəm ki, oyunlarımızı tezliklə İmişlidə keçirərik”.

İdman.Biz

