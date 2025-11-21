VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

24 Noyabr 2025
21 Noyabr 2025 23:32
Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, mərasim Şahzadə Nurah Universiteti Stadionunda baş tutub.

Bağlanış mərasimində Azərbaycan bayrağını yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov və qılıncoynatma yığmasının üzvü Səbinə Kərimova daşıyıb.

Xatırladaq ki, yarışda 57 ölkədən 3000-dən çox idmançı 23 növdə medallar uğrunda mübarizə aparıb.

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub. Komandamız Oyunları 59 medalla onuncu yerdə başa vurub. Bunların 9-u qızıl, 19-u gümüş, 31-i isə bürünc mükafatdır.

Medal sıralamasında ilk yerdə Türkiyə (72 qızıl, 44 gümüş, 39 bürünc) qərarlaşıb.

