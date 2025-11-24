24 Noyabr 2025
24 Noyabr 2025 17:31
Cahangir Seyid Abassi milli komandanın EEVZA çıxışını dəyərləndirdi

Voleybol üzrə 18 yaşadək oğlanlardan ibarət milli komandamız Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyasının (EEVZA) çempionatında üç oyun keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Estoniya, Ukrayna və Gürcüstan yığmaları ilə rəqib olan Azərbaycan millisinin baş məşqçi Cahangir Seyid Abassi açıqlama verib.

“Estoniya və Ukrayna komandaları Avropanın ən güclüləri arasındadır. İlk görüşümüz Estoniya ilə oldu və məqsədimiz turnirə qələbə ilə başlamaq idi. Lakin oyunçularımız çox səhvlər etdilər və istədiyimiz oyunu göstərə bilmədik. Komandada 3-4 təcrübəli oyunçu olsa da, heyətin böyük hissəsi ilk dəfə beynəlxalq yarışa çıxırdı və bu, nəticəyə təsir etdi”, – deyə baş məşqçi bildirib.

İkinci qarşılaşmada rəqibimiz Ukrayna oldu. Seyid Abassi qeyd edib ki, bu oyun daha təcrübəli komanda ilə olsa da, əvvəlki görüşlə müqayisədə komandamız daha yaxşı oyun nümayiş etdirdi və prinsipial mübarizə apardı.

Turnirin son oyununda Azərbaycan millisinin rəqibi Gürcüstan komandası oldu. “Uşaqlar bu oyunda çox yaxşı çıxış etdilər və 3:0 hesabı ilə inamlı qələbə qazandıq. Bu qələbə komandanın özünəinamını artırdı və gələcək yarışlar üçün motivasiya yaratdı”, – deyə o əlavə edib.

