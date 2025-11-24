24 Noyabr 2025
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Milli Aviasiya Akademiyası” “Azərreyl”i məğlub etdi - YENİLƏNİB

24 Noyabr 2025 20:20
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, turun ilk oyun günündə “Milli Aviasiya Akademiyası” “Azərreyl”lə üz-üzə gəlib.

“Milli Aviasiya Akademiyası”nın idman zalında baş tutan qarşılaşma birincilərin 3:2 (25:17, 21:25, 21:25, 25:19, 16:14) hesablı qələbəsi ilə bitib.

Qeyd edək ki, tura noyabrın 26-da yekun vurulacaq.

09:25

Bu gün qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə bir görüş baş tutacaq.

“Milli Aviasiya Akademiyası” “Azərreyl”lə qarşılaşacaq.

Görüş “Milli Aviasiya Akademiyası”nın idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, tura noyabrın 26-da yekun vurulacaq.

