27 Noyabr 2025
AZ

Bakıda dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan keçiriləcək

Cüdo
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 21:20
19
Bakıda dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan keçiriləcək

Dekabrın 22-dən 27-dək Bakıda Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan baş tutacaq.

İdman.Biz ACF-yə istinadən bildirir ki, Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunacaq seminar və imtahan cüdo məşqçiləri üçün açıqdır, namizədlər 17 yaşdan yuxarı və qəhvəyi kəmərə sahib olmalıdırlar.

Bildirilib ki, seminar və imtahan Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının (BCF) Akademiyasında təhsil almaq, həmçinin məşqçi sertifikatlaşdırması üçün zəruridir. Əsas məqsəd dan sistemi üzrə məşqçilərin bacarıqlarını qiymətləndirmək və inkişaf etdirməkdir. Seminar həmçinin məşqçilərin motivasiyasını artıracaq, onların peşəkar bacarıqlarını daim artırmağa həvəsləndirəcək.

İdman.Biz

Məqalədə:

