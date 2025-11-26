Elçin İsmayılov: “Final blokuna çıxmağa və medallar uğrunda mübarizə aparmağa ümid edirik” - İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

28-30 noyabr tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə Azərbaycan cüdoçularının da qatılacağı “Böyük Dəbilqə” turniri keçiriləcək.
İdman.Biz-in məlumatına görə, ölkəmizi bu yarışda baş məşqçilər Elçin İsmayılov və Slavko Tekiçin rəhbərlik etdiyi kişilərdən ibarət komanda təmsil edəcək.
Komandanın məşqçiləri hansı nəticələrə ümid edirlər? Heyətdə bir neçə əsas cüdoçu niyə yoxdur? İdman.Biz komandanın baş məşqçisi Elçin İsmayılova bu suallarla müraciət edib.
“Düzünü desəm, bu turnirdə bu qədər güclü cüdoçuların yarışacağını gözləmirdim. Hər çəki kateqoriyasında dünya reytinqində ilk səkkizlikdə yer alan idmançılar var! Komandamıza gəldikdə isə, Aslan Kotsoyev istisna olmaqla, demək olar ki, hamısı birinci komanda cüdoçularıdır. Buna görə də, cüdoçularımızın yarışdığı hər çəki kateqoriyasında final blokuna çatmağı və medallar uğrunda mübarizə aparmağı gözləyirik”, - İsmayılov deyib.
Baş məşqçi həmçinin bəzi aparıcı idmançıların turniri niyə buraxacağını da izah edib.
“Bu turnirə dəvət olunmayan Zelim Kotsoyev, Eljan Hacıyev və Zelim Tskayevə gəldikdə isə, ilk ikisinə qısa fasilə verdik: onlar gələn ilin əvvəlində Parisdə keçiriləcək “Böyük Dəbilqə” turnirinə hazırlaşacaqlar. Lakin Tskayev zədə səbəbindən turniri buraxacaq”, - İsmayılov əlavə edib.
Vüqar Vüqarlı