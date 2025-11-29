“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

Balaca ayaqlar, meydanda sürətlə qaçan fiqurlar və ciddi baxışlar - “Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandası məşq zamanı belə görünür. Böyük meydançada onlar cəmi kiçik bir sahəni tutur və uzaqdan baxanda balaca nöqtələri xatırladırlar.
Bu yaşda uşaqlarla işləmək çətin görünə bilər. Amma komandanın baş məşqçisi Sadıq Eyvazi İdman.Biz-lə söhbətində deyir: “Uşaqlarla işləmək böyüklərlə işləməkdən daha rahatdır. Bu, mənim mühitimdir. Əlbəttə, özəllikləri var: psixologiyanı bilməlisən, uşağı anlamağı bacarmalısan. Bəzən məşqdə ağlayan, inciyən olur - yana çəkib sakitləşdirməli, qucaqlamalı olursan. Mən hər birinə öz övladım kimi baxıram, ona görə çətinlik çəkmirəm”.
Məşqçinin yanaşması özünü dərhal göstərir. O, tənbeh etməklə yanaşı, “əla!” deyə səslənir, uşaqlar isə gülümsəsələr də, dərhal ciddi üz ifadəsinə qayıdırlar - çünki məşq məsuliyyət tələb edir.
Bununla belə, çətinliklər az deyil. “Biz futbolun əlifbasını sıfırdan öyrədirik, - Sadıq Eyvazi izah edir. Bəzən eyni şeyi bir-iki dəfə yox, yüz dəfə təkrarlamalı olursan ki, uşaq tam qavrasın. Uşaqlar futbola oyun kimi baxırlar, amma bizim məqsədimiz onlara həqiqi futbolu öyrətməkdir”.
Məşqçi bildirir ki, səbir burada əsas şərtdir, amma lazım olanda sərtlik də vacibdir: “Həmişə gülmək olmaz, çünki uşaq da ciddi yanaşmaz. Bəzən sərt deməlisən ki, başa düşsün: məşq intizam tələb edir və bu, həyətə düşüb oynamaq deyil”.
Onun sözlərinə görə, uşaq futbolundakı ən böyük problemlerindən biri valideynlərdir. “Hər gün eşidirəm: ‘Niyə mənim uşağım oynamır?’ və ya “Mənimki daha sürətli, daha güclüdür” Bəzən meydançaya belə müdaxilə edirlər. Mən həmişə deyirəm: evdə nə istəyirsinizsə, deyin, amma məşqdə qərarı məşqçi verir”.
“Futbol daha kütləvi olub”
Sadıq Eyvazi vurğulayır ki, Azərbaycanda futbola maraq artıb. Bəzən seçimlərə yüzdən çox uşaq gəlir, amma hamı qəbul olunmur - digərləri marağı itməsin deyə başqa qruplara yönləndirilir.
“Seçimdə fiziki göstəricilərə baxırıq, həmçinin valideynlərin boyuna diqqət edirik ki, uşağın gələcəkdə necə olacağı barədə təxmini təsəvvür yaransın. Boy sürət üstünlüyü verir, qapıçılar üçün isə əsas amildir. Əlbəttə, istisnalar olur - Messi, Maradona kimi. Azərbaycanda da nümunələr var: Elvin Cəfərquliyev hündür deyil, amma xarakteri və istəyi hesabına uğur qazandı. Amma həm boy azdır, həm də istək yoxdursa, o zaman heç nə alınmır”.
“Uşağı futbola hansı yaşda gətirmək lazımdır?” sualına məşqçi belə cavab verir: 5–6 yaş.
“Bu yaşda potensial görünür, amma onun peşəkar olub-olmayacağını yalnız 13–14 yaşda demək olur. Kimi tez parlayır, kimi gec yetişir. Axırda isə düşünmə qabiliyyəti və oyunu dərk etməyi daha yaxşı olanlar qalır”.
Sadıq müəllim onu da əlavə edir ki, yalnız idmanı sevən uşaqlar irəli gedə bilir: “Bəzən valideynlər uşağı məcbur edirlər. Biz belə uşaqları saxlamırıq”.
İdman.Biz U8 komandasının balaca futbolçularından biri ilə də danışa bilib. Kiçik Elçin barmaqları ilə göstərib 5 yaşında olduğunu deyir və məşqə öz istəyi ilə gəldiyini bildirir. Amma onun üçün ən çətin sual soyadı ilə bağlı olur: “Bilmirəm”, – deyə gülümsəyərək cavab verir…
Leyla Eminova
Foto: İslam Atakişiyev