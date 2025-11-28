“Böyük Dəbilqə” turniri: Azərbaycan cüdoçuları ilk gününü medalsız başa vurublar - YENİLƏNİB

Azərbaycan cüdoçuları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü mükafatsız başa vurublar.
İdman.Biz xəbər verir ki, milli üzvlərindən Əhməd Yusifov, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq), həmçinin Ruslan Paşayev və Rəşad Yelkiyev (hər ikisi 66 kq) fəxri kürsüdən kənarda qalıblar.
Ən yaxşı nəticəyə bürünc medal uğrunda görüşdə Salih Yıldıza (Türkiyə) uduzaraq beşinci olan Ə.Yusifov imza atıb.
Qeyd edək ki, turnirə noyabrın 30-da yekun vurulacaq.
16:08
Əbu-Dabidə keçirilən cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turnirində Azərbaycan idmançılarının növbəti görüşləri başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 66 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Rəşad Yelkiyev 1/8 final mərhələsində braziliyalı Villian Limaya vaza-ari (qızıl xal) ilə uduzaraq turnirdə mübarizəsini dayandırıb.
60 kq-da mübarizə aparan Əhməd Yusifov isə daha uğurlu çıxış edib. O, 1/4 finalda Belçika cüdoçusu Yorre Verstraeteni vaza-ari xalı ilə məğlub edərək yarımfinala yüksəlib.
Yarımfinalda Ə.Yusifov Rusiya təmsilçisi Ayub Bliyevlə qarşılaşıb və məğlub olub. Bununla da idmançımız bürünc medal uğrunda görüşə çıxmaq hüququ qazanıb.
12:36
Əbu-Dabidə keçirilən cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turnirində Azərbaycan idmançıları - Ruslan Paşayev və Balabəy Ağayev mübarizəni dayandırıblar.
İdman.Biz xəbər verir ki, 66 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Ruslan Paşayev 1/8 finalda İspaniya təmsilçisi Adrian Nieto Çinarroya hansoku-make (rəqibin qayda pozuntusuna görə avtomatik məğlub elan edilməsi) ilə uduzaraq yarışdan kənarlaşıb.
Eyni mərhələdə 60 kq çəki dərəcəsində Balabəy Ağayev də ilk qarşılaşmada Türkiyə idmançısı Salih Yıldıza yuko xalı (rəqibə qarşı üstünlük qazandığı xal) ilə məğlub olub və mübarizəni erkən dayandırıb.
Qeyd edək ki, sözügedən turnirdə daha iki cüdoçumuz Rəşad Yelkiyev və Əhməd Yusifov mübarizəni davam etdirirlər.
11:15
Əbu-Dabidə keçirilən cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turnirində idmançımız qələbə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 66 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycan cüdoçusu Ruslan Paşayev 1/16 final mərhələsində BƏƏ təmsilçisi Hamad Matlaeini üstələyib.
O, osaekomi-vaza texnikası ilə (rəqibi xalça üzərində arxası üstə saxlayaraq nəzarətdə tutmaqla qalib gəlmək texnikası) qalib gələrək növbəti raunda yüksəlib.
11:04
Bu gün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə “Böyük Dəbilqə” turniri start götürəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk yarış günündə iki çəki dərəcəsində dörd cüdoçumuz tatamiyə çıxacaq.
60 kq, 1/8 final
Əhməd Yusifov - Çanad Fetsko / Seunqbom Çon cütünün qalibi ilə;
Balabəy Ağayev - Marton Andrasi / Salih Yıldız cütünün qalibi ilə;
66 kq, 1/16 final
Ruslan Paşayev - Hamad Matlaei;
Rəşad Yelkiyev - Denis Vieru / Alessio De Luka.