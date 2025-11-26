Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

2025-ci il 12 sentyabr. “Sumqayıt” klubunun futbol akademiyasının məşqçisi Elman Alışanov bu günü yaxşı xatırlayır. Həmin gün ona böyük qəhvəyi gözləri olan kiçik bir qızı gətirib demişdilər: “Sənə ulduz gətirmişik”.
Bu balaca qızcığaz bu gün bir çoxlarının haqqında danışdığı 9 yaşlı Nuray İmanzadə idi. İstedadlı futbolçunun Azərbaycanda oynaya bilməməsi, bununla yanaşı İsveçdən təklif alması xəbəri sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılıb. Cəmiyyət haqlı olaraq təəccüblənir: belə bir uşağı necə gözdən qaçırmaq olar?
İdman.Biz bu məsələyə aydınlıq gətirmək və Nurayla yaxından tanış olmaq qərarına gəlib.
Ata əleyhinə idi
Nurayın sözlərinə görə, futbola sevgisi həyətdən başlayıb. Bir gün futbol oynayan uşaqlara qoşulub və o vaxtdan etibarən idmansız həyatını təsəvvür etmir. Elə bu vaxt, məşqçi Elman Alışanov istedadlı qızları tapmaq üçün Sumqayıtdakı bütün məktəblərə elan göndərmişdi.
Təsadüf elə gətirib ki, akademiya əməkdaşlarından biri Nurayın həyətdə top qovduğunu görüb və qısa müddət sonra “Sumqayıt” akademiyası qızcığazın qapısını döyüb, məşqlərə başlamağı təklif edib. Amma Nurayın atası Cabir İmanov razılıq verməyib:
“Qızımın bacarığı barədə onu oynayan görən tanışlarımdan çox eşitmişdim. Amma etiraf edirəm ki, bu sözləri qulaqardına vururdum. Akademiyadan təklif gələndə isə əleyhinə idim. Qız uşağı hara, futbol hara?”, – deyə o, İdman.Biz-ə bildirib.
Akademiyadan təxminən bir ay ərzində atasının telefonuna aramsız zənglər gəlib, nəhayət, atası qızının israrına dözməyib razılıq verib.
Məşqçi Elman Alışanov həmin günü belə xatırlayır: “İlk məşqdəcə gördüm ki, bu, qeyri-adi dərəcədə bacarıqlı uşaqdır, desəm ki, Allah vergisidir, yanılmaram. “Sumqayıt” klubunun məşqçiləri məşqi izləyirdilər və heyrətə gəlmişdilər. “Bunu haradan tapmısan?”, – deyirdilər”. Məşqçinin sözlərinə görə, Nuray U-16 komandasında çıxış edən qızların arasında belə seçilir.
Niyə Nuray Azərbaycanda oynaya bilmir?
Nurayın tam şəkildə inkişaf etməsi üçün sağlam rəqabət və yarışlarda iştirak vacibdir. Lakin “Sumqayıt” U-12 qızlar liqasında təmsil olunmur. “Sumqayıt” akademiyasının aşağı yaş qrupları üzrə koordinatoru və əməkdar məşqçi Ağamusa Bağırov İdman.Biz-ə bildirib ki, şəhərdə bu yaşda futbolçu qızların sayı olduqca azdır:
“İlboyu qızlar axtarırıq, seleksiya və festivallar təşkil edirik. Pandemiyaya qədər hər şey yaxşı gedirdi, lakin sonra qadın komandalarının inkişafı dayanmış oldu. Hazırda növbəti mövsüm üçün U-12 komandamızın olması yönündə işlər görülür”.
A. Bağırovun fikrincə, optimal həll yolu Nurayın U-10 oğlan komandaları arasında yarışlara buraxılmasıdır. Bu yaş qrupunda formal şəkildə xal hesablanmır. Çünki rəsmi turnirlər 13 yaşdan yuxarı olan idmançılar üçün başlayır.
Qızın valideynləri və məşqçisi alternativ olaraq istisna edilməsini və Nuraya başqa yaş kateqoriyasında - qızlar arasında oynamaq icazəsinin verilməsini istəyiblər. Lakin hər iki variant qaydalara uyğun deyil.
AFFA-nın mətbuat xidmətindən İdman.Biz-ə bildirilib ki, bu problemin həlli məqsədilə AFFA-nın Qadın Futbolu Departamenti qızın valideynləri ilə əlaqə saxlayıb. Onlara Nurayın U-12 liqasında təmsil olunan başqa bir komandanın heyətində çıxış etməsinə dəstək göstərilməsi təklif edilib.
Hazırda bu məsələ müzakirə olunur. İdman.Biz hadisələrin inkişafı barədə oxuculara məlumat verəcək.
İsveçdən təklif
Nurayın Azərbaycanda yarışlara qatıla bilməməsi fonunda sosial şəbəkələrdə ona İsveçdən təklif gəldiyi barədə məlumatlar yayılıb. Ağamusa Bağırov bu məsələyə aydınlıq gətirib:
“Hələlik İsveç komandalarından konkret təklif olmayıb, amma maraq göstərilib. İsveçin “Karlslunds IF” klubunda qızların məşqçisi Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Valeh Qafarovdur. O, bizimlə əlaqə saxladı, Nurayın istedadını qeyd etdi və imkan olarsa, onu qəbul etməkdən məmnun qalacağını bildirdi. Amma sənədləşmə kimi nüanslar var.
Biz klub və akademiya olaraq qadın futbolunu inkişaf etdirməkdə davam edirik: hazırda üç komandamız var və onlar uğurla çıxış edirlər. “Sumqayıt”ın əsas qadın komandası bir dəfə ölkə çempionu olub, milli çempionatda mükafatçılar sırasına düşüb. Bu mövsüm isə qızlarımız yalnız bir heç-heçə qeydə alıblar, digər bütün oyunlarda qalib gəliblər”.
Nurayın özü harada oynamaq istəyir?
Nuray dördüncü sinifdə oxuyur, əlaçıdır və şahmatla məşğul olur. Lakin Cabir İmanovun sözlərinə görə, məktəb onu bəzən məşqlərə buraxmır: “Nuray Sumqayıt şəhər 15 nömrəli məktəbdə oxuyur. Akademiyadan rəsmi arayış gətirsəm də, dərs buraxmağa icazə vermirlər”.
Futbol qızcığazın ürəyində xüsusi yer tutur. O, “Qarabağ”a və “Sumqayıt”a azarkeşlik edir, xarici klublardan isə Madrid “Real”ını sevir. Nuray peşəkar futbolçu olmaq istəyir: “Məşqçilərin tapşırıqlarını diqqətlə dinləyirəm. Futbolla bağlı çoxlu arzularım var. Bir gün güclü komandada, məsələn, “Real”da oynamaq istəyirəm. Əgər bir gün ölkədən getsəm, əlbəttə ki, vətənimi çox darıxacağam, amma futbola sevgim üçün səbirli olmalıyam”.
Atası da qızına dəstəkdir: “Əgər xaricə getmək imkanı yaransa və lazımi şərait olsa, məmnuniyyətlə onu müşayiət edərəm. Axı digər ölkələrdə qadın futbolu daha inkişaf edib”.
Bununla belə, Nuray və ailəsi onun Azərbaycanı təmsil etməsini istəyir: “Mən ölkəmizi və bayrağımızı xaricdə tanıtmaq istəyirəm. Azərbaycan millisinin formasını qürurla geyinə biləcəyim günü səbirsizliklə gözləyirəm”.
Leyla Eminova