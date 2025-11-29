“Böyük Dəbilqə”: Hidayət Heydərov 1/8 finala yüksəldi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu gün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində (73 kq) çəki dərəcəsində çıxış edən Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov 1/16 final görüşünə qələbə ilə başlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Hidayət Heydərov ilk qarşılaşmada Moldovanı təmsil edən həmyerlimiz Adil Osmanov üzərində üstünlük qazanıb.
O, növbəti mərhələdə - 1/8 finalda Tacikistan idmançısı Muhiddin Asadulloyevlə üz-üzə gələcək.
10:30
Bu gün Azərbaycanın iki cüdoçusu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində mübarizəyə qoşulacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ikinci günündə Olimpiya, dünya və Avropa çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) tatami üzərinə çıxacaq.
O, 1/16 finalda Adil Osmanov (Moldova) - Covanni Esposito (İtaliya) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.
Eyni çəkidə yarışan digər təmsilçimiz Rəşid Məmmədəliyev isə ABŞ-li Stiven Boldbaatarla münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.
Turnirin final bloku Bakı vaxtı ilə saat 17:00-dan etibarən başlayır.
Qeyd edək ki, təmsilçilərimiz yarışın ilk gününü medalsız başa vurublar.