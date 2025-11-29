29 Noyabr 2025
AZ

“Böyük Dəbilqə”: Hidayət Heydərov 1/8 finala yüksəldi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdo
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 12:04
93
Bu gün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində (73 kq) çəki dərəcəsində çıxış edən Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov 1/16 final görüşünə qələbə ilə başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Hidayət Heydərov ilk qarşılaşmada Moldovanı təmsil edən həmyerlimiz Adil Osmanov üzərində üstünlük qazanıb.

O, növbəti mərhələdə - 1/8 finalda Tacikistan idmançısı Muhiddin Asadulloyevlə üz-üzə gələcək.

10:30

Bu gün Azərbaycanın iki cüdoçusu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində mübarizəyə qoşulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ikinci günündə Olimpiya, dünya və Avropa çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) tatami üzərinə çıxacaq.

O, 1/16 finalda Adil Osmanov (Moldova) - Covanni Esposito (İtaliya) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

Eyni çəkidə yarışan digər təmsilçimiz Rəşid Məmmədəliyev isə ABŞ-li Stiven Boldbaatarla münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

Turnirin final bloku Bakı vaxtı ilə saat 17:00-dan etibarən başlayır.

Qeyd edək ki, təmsilçilərimiz yarışın ilk gününü medalsız başa vurublar.

İdman.Biz

