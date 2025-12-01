“Barselona”nın qapıçısı baş məşqçinin ona siqaret çəkməyə necə icazə verdiyini açıqlayıb

“Barselona”nın qapıçısı Voytsex Şensnı Kataloniya klubunun baş məşqçisi Hans-Diter Flikin ona siqaret çəkməyə necə icazə verdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, 2015-ci ildə Londonun “Arsenal”ında oynayarkən qapıçı vərdişi səbəbindən özünə problem yaradıb. O, “Sauthempton”a 2:0 hesabı ilə uduzduqdan sonra duşda siqaret çəkirmiş, bundan sonra baş məşqçi Arsen Venger onu start heyətindən çıxarıb və tezliklə “Roma”ya icarəyə göndərib.
“Məşqçi ilə mən bu yaxınlarda saunada idik və ondan (Şensnının siqaret çəkməsi barədə) nə düşündüyünü soruşdum. Məşqçi cavab verdi ki, vacib olan meydanda nə etməyimdir. Əgər super peşəkarsansa, hətta mükafatlandırma mərasimi zamanı da siqaret çəkə bilərsən”, - Şensnı deyib.
Xatırladaq ki, Şensnı 2024-cü ilin avqustunda karyerasını başa vurub, lakin oktyabr ayında karyerasına davam edərək Kataloniya klubuna qoşulub. O, bu mövsüm doqquz oyun keçirib və 17 qol buraxıb.