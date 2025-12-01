1 Dekabr 2025
UFC döyüşçüsü Pimblett: “Messi Ronaldudan daha yaxşı oyunçudur”

MMA
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 21:01
20
UFC-nin yüngül çəkidə reytinqdə beşincisi ingilis Peddi Pimblett, “İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messini “Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldudan nə üçün üstün tutduğunu izah edib.

İdman.Biz bildirir ki, Peddi Pimblett Şimali Amerika liqasında 2022-ci ilin mart ayında debüt edib. İngilis döyüşçüsü hazırda yeddi döyüşdən ibarət qələbə seriyasına malikdir və liqada məğlub olmayıb.

“Mən Messinin azarkeşi deyiləm. Sadəcə düşünürəm ki, o, daha yaxşıdır. Gözləri olan hər kəs Leonun daha maraqlı oyunçu olduğunu görə bilər”, - X.com-dakı Home of Fight hesabında Pimblettdən sitat gətirilir.

