İslam Mahaçevə “Land Rover Defender” hədiyyə edilib

34 yaşlı yarımorta çəkidə hazırkı UFC çempionu (77 kq-a qədər) rusiyalı İslam Mahaçevə “Land Rover Defender” avtomobili hədiyyə edilib.
İdman.Biz bildirir ki, Mahaçev hazırda UFC-də 16 qələbə seriyasına malikdir.
İslamın ümumilikdə 28 qələbəsi və bir məğlubiyyəti var. Rusiyalı idmançı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2010-cu ildə edib. O, həmçinin liqa tarixində 11-ci ikiqat UFC çempionu olub.
Ən son döyüşündə İslam avstraliyalı Cek Della Maddalena ilə səkkizbucaqlı rinqi bölüşüb. Döyüş beş raundun hamısında davam edib və rusiyalı döyüşçünün yekdil qərarla qələbəsi ilə başa çatıb.