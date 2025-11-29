Ceyk Pol UFC-ni ikiüzlülükdə ittiham edib

Ağır çəkidə WBA reytinqində 14-cü olan Ceyk Pol, UFC rəhbərliyini Məhəmməd Əli Qanununda dəyişiklikləri dəstəklədiyinə görə tənqid edib.
İdman.Biz bildirir ki, o, promouşenin özünün “ən yaxşı ən yaxşıya qarşı prinsipinə riayət etmədiyini iddia edir.
“Onlar Məhəmməd Əli Qanununu ləğv etmək istəyirlər, çünki iddia etdikləri kimi, ən yaxşı döyüşçüləri boksa gətirmək istəyirlər... Bəs niyə bütün azarkeşlər elan etdikləri yeni UFC döyüşlərindən bu qədər narahatdırlar? Və əlbəttə ki, Harrison - Nunyes qarşılşması əsas hadisə olmalıdır”, - deyə Pol sosial media hesabında yazıb.
Onun tənqidi UFC rəhbərliyinin Məhəmməd Əli Boks İslahatı Qanununda - boksda müqavilə şəffaflığını, reytinq nəzarətini və maliyyə açıqlamasını tələb edən federal qanunda dəyişikliklərə ictimai dəstəyindən irəli gəlir. Təklif olunan dirçəliş tədbirləri promouşenin konsolidasiyası və tənzimləyici dəyişikliklər də daxil olmaqla, döyüş idman növlərində struktur dəyişikliklərinə yönəlib.
Əli Qanununda dəyişikliklər qüvvəyə minərsə, boksçular tənzimləyicilərdən daha az qorunma ilə üzləşə bilərlər ki, bu da əmək haqqı şəffaflığı və promouşenin nəzarəti ilə bağlı narahatlıqlar yaradır. Tənqidçilər bir çox azarkeş və döyüşçülərə görə, bunun döyüşçülərin tez-tez az maaş aldığı MMA-da müşahidə olunan problemlərə bənzər çətinliklərə səbəb ola biləcəyindən qorxurlar.