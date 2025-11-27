“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam təmsilçisi Çempionlar Liqasında hələ də xal qazana bilməyib və Bakıda Ağdamın “Qarabağ” komandasına qarşı keçiriləcək qarşıdakı matçı ilk xallarını əldə etmək üçün mümkün şanslardan biri kimi görür.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Amsterdam klubu ötən beşinci turda Çempionlar Liqasının əsas mərhələsi çərçivəsində evdə Portuqaliyanın “Benfika” komandasına 0:2 hesabı ilə uduzub və turnirdə hələ xal toplamayan yeganə komanda olaraq turnir cədvəlinin sonuncu pilləsində qərarlaşıb.
“Ayaks”da gizlətmirlər ki, Bakıya qarşıdakı səfərin məqsədi sadədir: nəhayət, cari mövsümün Çempionlar Liqasındakı ilk xallarını qazanmaq. Bunu, xüsusilə, klubun baş məşqçi vəzifəsini icra edən Fred Qrim bildirib.
“Nifrət etdiyimiz bu sıfırdan qurtulmaq istəyirik. Hazırda komandada yenidənqurma aparırıq və ümid edirik ki, yaxın oyunlarda bunun bəhrəsini görəcəyik”, - deyə Qrimin sözlərini Niderland mətbuatı yayıb.
“Qarabağ” - “Ayaks” oyunu 10 dekabrda Bakıda, Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə 21:45-də başlayacaq. Niderlandda gözlənilir ki, Amsterdam klubunu Azərbaycan paytaxtında təxminən 1,4 min azarkeş dəstəkləyəcək.
Xatırladaq ki, “Qarabağ” Çempionlar Liqasının beşinci turunda səfərdə İtaliyanın “Napoli” komandasına 0:2 hesabı ilə uduzub və yeddi xalla 19-cu yerdə qərarlaşıb. “Ayaks”la qarşıdakı oyun Qurban Qurbanovun komandası üçün ilk 24-lüyə düşmək baxımından həlledici ola bilər. Bu sıra komandalara pley-off mərhələsinə vəsiqə qazandırır.
Teymur Tuşiyev